Fumogeno al corteo pro Gaza a Bari, arrestato 21enne

È stato arrestato in flagranza differita, ai sensi del decreto sicurezza, un 21enne incensurato che avrebbe agitato un fumogeno durante la manifestazione pro Gaza svoltasi sabato 14 giugno a Bari. Il giovane, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe sventolato il fumogeno davanti al volto di due agenti, provocando loro irritazioni agli occhi e al collo, con prognosi rispettivamente di dieci e tre giorni.

L’arresto è avvenuto il 16 giugno mentre il ragazzo si accingeva a salire su un autobus. Portato ai domiciliari, è stato successivamente rimesso in libertà dopo la convalida da parte del tribunale di Bari, che ha escluso la necessità di misure cautelari. Le accuse a suo carico restano: lesioni, violenza e minacce a pubblico ufficiale, e utilizzo di materiale pericoloso in pubblico.

Assistito dagli avvocati Francesco Calabro e Marco Milillo, il 21enne ha spiegato agli inquirenti che il fumogeno era parte di una rappresentazione teatrale messa in scena durante il corteo, con persone vestite da clown, e che non c’era alcuna intenzione di aggredire le forze dell’ordine. La prossima udienza è stata rinviata per ragioni tecniche. Si valuterà se procedere con rito ordinario o optare per una formula alternativa.