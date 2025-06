Bari, festa della Finanza: le variazioni al traffico

In occasione delle celebrazioni per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, visto l’alto valore della cerimonia nonché l’elevato numero di autorità che vi parteciperanno, la Polizia locale ha previsto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta per non creare disagi alla circolazione stradale.

La cerimonia si svolgerà martedì 24 giugno sulla rotonda di via Paolo Pinto (l’area vicina all’ingresso monumentale della Nuova Fiera del Levante) e vedrà lo schieramento di una rappresentanza dei diversi reparti del Corpo (territoriali e aeronavali), l’installazione di una tribuna d’onore e di stand istituzionali per l’esposizione di auto e divise storiche, la presenza di unità navali nelle acque antistanti al piazzale.

Le operazioni di allestimento inizieranno domani, venerdì 20 giugno, con le prove previste nella giornata di lunedì 23 giugno.

È stata, dunque, firmata un’ordinanza contenente le seguenti disposizioni:

Dalle ore 05 del giorno 20 giugno 2025 alle ore 24 del giorno 26 giugno 2025 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” e il “divieto di transito” sul piazzale Vittorio Emanuele III.

Il giorno 23 giugno 2025: dalle ore 14 alle 20 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” su via Paolo Pinto, lato mare, per due tratti di circa 40 metri ciascuno definiti prima e dopo il piazzale Vittorio Emanuele III.

Il giorno 24 giugno 2025:

dalle ore 06 alle 24 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: via Pinto, ambo i lati, tratto compreso tra lungomare Starita e l’ingresso carrabile dell’ex parcheggio di Eataly, via Giordano; dalle ore 17 alle 21 è istituito l’obbligo di “direzione obbligatoria a destra” su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato Cus Bari); dalle ore 17 alle 21 è istituito l’obbligo di “direzione obbligatoria a sinistra” sul lungomare Starita in prossimità dell’intersezione con via Marconi; dalle ore 17 alle 21 è istituito il “divieto di transito”, eccetto residenti e frontisti, sulle seguenti strade: lungomare Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico; via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita; via Adriatico, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita; via Giordano.

Dalle limitazioni sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione militare, oltre i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.