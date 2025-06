Brt a Bari, seconda area di cantiere allestita

Il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, Claudio Laricchia, ha disposto l’interdizione al traffico e alla sosta dell’area in via Caldarola in prossimità dell’intersezione con via Toscanini, in vista dell’avvio delle attività propedeutiche alla cantierizzazione delle aree interessate dai lavori di realizzazione del Sistema BRT (Bus Rapid Transit) per la città di Bari. L’area, attualmente già non utilizzata dalle auto per il transito e la sosta, sarà oggetto di trasformazione in seguito ai lavori.

Pertanto da mercoledì 18 giugno sono istituiti i divieti di transito e di fermata a tutti i veicoli nell’area in via Caldarola (come individuata nella planimetria allegata), in prossimità dell’intersezione con via Toscanini. Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli al servizio o di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e subappaltatrici, oltre ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento di servizi d’istituto e di soccorso pubblico e d’emergenza.