Bari, riunito il tavolo di coordinamento sui municipi

Si è riunito negli scorsi giorni, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, il primo “tavolo intermunicipale permanente di confronto e cooperazione per l’attuazione e riforma del decentramento amministrativo”. Il tavolo è composto dalle presidenti dei cinque Municipi, dai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni speciali municipali al decentramento amministrativo e dai capigruppo di tutte le forze politiche presenti nei cinque Consigli. L’obiettivo, nel segno della partecipazione e della piena operatività del coordinamento che partecipa ai lavori del tavolo, è armonizzare l’azione delle rispettive Commissioni speciali municipali sul tema, e al tempo stesso offrire il migliore contributo possibile al Piano strategico per il decentramento, in sinergia con l’amministrazione comunale.

“Si tratta di una novità senza precedenti, che attesta un approccio innovativo e determinante da parte dei cinque Municipi in relazione a un tema prioritario – dichiara la coordinatrice del tavolo intermunicipale Alessandra Lopez, a nome delle cinque presidenti dei Municipi -. A undici anni dall’istituzione dei Municipi, infatti, è più che mai necessario rivedere le norme sul decentramento e analizzare le funzioni proprie e delegate contenute nel Regolamento sul decentramento amministrativo, al fine di dare effettiva attuazione a quanto già previsto dal dettato normativo, e prendere in considerazioni le trasformazioni che, dal punto di vista sociale e infrastrutturale, coinvolgono cittadini e territori. L’obiettivo è elaborare strategie condivise con il contributo specifico dei Municipi, quali istituzioni di prossimità e punti di osmosi tra i cittadini e le istituzioni centrali, valutando, laddove necessario, un’ipotesi di riforma del Regolamento stesso. Abbiamo bisogno di maggiori risorse umane ed economiche, e di porre in campo, secondo un principio di gradualità, gli strumenti attuativi in molti casi già previsti, come per esempio la disponibilità di un ufficio Ivop decentrato, o la presenza di un geometra o ingegnere, anche a rotazione, in ogni Municipio. Strumenti in grado di proiettarci in una sfera di azione realmente decentrata che ci consenta, in tempi brevi, di dare risposte concrete ed efficaci alle diverse esigenze espresse dai territori e dai cittadini, in sinergia con le ripartizioni e l’amministrazione centrale. Nutriamo grandi speranze nel processo avviato, che ha già portato a un primo fondamentale passo in avanti: l’istituzione dell’Osservatorio sul decentramento da parte del sindaco Vito Leccese, che ringraziamo unitamente alla vicesindaca Giovanna Iacovone, delegata al Decentramento, e al presidente della Commissione speciale comunale al decentramento Antonello Delle Fontane, per la lungimiranza e la sensibilità che sta dimostrando, mantenendo fede all’impegno politico assunto. Solo così i Municipi potranno essere pienamente efficienti e potranno esprimere più compiutamente, nelle materie proprie e delegate, un vero e proprio governo di prossimità per il bene comune, in simbiosi con l’amministrazione centrale”.

“L’intero Consiglio del Municipio I, anche sulla scorta delle linee programmatiche del sindaco e della sua presidente, si è da subito messo al lavoro con la più ampia propositività di chi è conscio dell’ormai improcrastinabile obbligo di fornire risposte concrete ai cittadini in termini di fattività e fattibilità di progetti, idee e proposte – aggiunge Mario Coccioli, presidente della Commissione speciale decentramento del Municipio I -. In considerazione delle mutate e accresciute esigenze, e del costante sviluppo della città intera, occorre con urgenza un adeguamento municipale in termini di risorse, capacità e poteri, così da permettere ai singoli Municipi di riempirsi ancora di più di quei contenuti che, pur già presenti nel loro Regolamento istitutivo, non risultano ancora del tutto permeare la loro quotidiana e incessante attività sul territorio. Sin dall’insediamento, pertanto, la nostra Commissione è al lavoro per rendere possibile, anche in maniera sinergica con gli altri Municipi, un decentramento ‘graduale’ al fine di rendere quanto più concreta e profittevole l’attività sul territorio, permettendo ai Municipi di essere più incisivi soprattutto in relazione a quei bisogni quotidiani, immediati e di prossimità che sarebbero, e sono, di esclusivo appannaggio municipale. In altri termini, anche grazie all’ausilio del tavolo intermunicipale e di concerto con l’istituito Osservatorio, l’auspicio è quello di dare seguito, quanto prima, a tutte le istanze che quotidianamente i cittadini rivolgono ai Municipi senza che si frapponga alcun ostacolo di carattere meramente burocratico”.

“L’istituzione del tavolo intermunicipale sul Decentramento costituisce un significativo, ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento dell’autonomia municipale – sottolinea il presidente della Commissione speciale decentramento del Municipio II Fabrizio Fanelli -. La volontà condivisa dai cinque Municipi di cooperare stabilmente, al di là delle appartenenze politiche, rappresenta un presupposto essenziale per l’attuazione concreta del decentramento amministrativo, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza barese servizi sempre più efficienti, tempestivi e vicini ai territori. In tale contesto, desidero esprimere il mio ringraziamento alla presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, chiamata a svolgere il ruolo di coordinatrice delle presidenti, alle presidenti e a tutti i colleghi consiglieri dei cinque Municipi per il senso di responsabilità e l’impegno profuso su un tema strategico per il buon governo della città”.

“Il decentramento è fondamentale per la vita dei Municipi in quanto le necessità quotidiane vanno calate nelle singole realtà – conclude Oronzo Campobasso, presidente della Commissione speciale decentramento del Municipio V -. È perciò necessario un decentramento economico, che permetta l’autonomia in determinati ambiti municipali, come i servizi di prossimità e quelli territoriali, e consenta a ogni territorio di valorizzare le proprie peculiarità storiche, architettoniche e geografiche, ed esaltare la specifica vocazione di ogni quartiere”.