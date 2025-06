Estate 2025, lo show di Ale e Franz a Capurso a luglio

Estate 2025: risate d’autore sotto le stelle a Capurso (BA). Ale e Franz saranno i grandi ospiti della quinta edizione della rassegna di cabaret “La Puglia che ride”, in scena tra un mese esatto, mercoledì 16 luglio alle 21.15 sul suggestivo sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo.

Quella di Capurso sarà l’unica data in Puglia del loro tour estivo 2025, che toccherà alcune delle più importanti piazze e arene all’aperto d’Italia.

“Una Sera con Ale & Franz” è un viaggio esilarante nel mondo comico del celebre duo, che in oltre trent’anni di carriera ha saputo conquistare il pubblico italiano con uno stile unico, fatto di comicità intelligente, paradossi, battute fulminanti e una capacità rara di osservare il quotidiano con leggerezza e profondità.

Lo spettacolo propone i momenti più amati del loro repertorio – dalla mitica panchina (diventata ormai un’icona della comicità televisiva italiana) ai dialoghi surreali e alle scenette di coppia che li hanno resi celebri – ma anche nuove gag, momenti di improvvisazione e interazione diretta col pubblico, per una serata sempre diversa e piena di sorprese.

Ale & Franz: trentuno anni di risate

Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale & Franz, sono tra i comici più amati della scena italiana. Il loro sodalizio nasce nel 1994, ma è nei primi anni 2000 che esplodono al grande pubblico con il programma “Zelig”, dove portano al successo sketch memorabili come:

I due amici sulla panchina, con dialoghi tra il cinico e il surreale su amore, amicizia e morte

Il killer e la vittima, un crescendo di assurdità e tensione comica

Gli uomini primitivi, dove usano grugniti e linguaggi inventati per raccontare dinamiche attualissime

Il padre e il figlio o i due amici goffi alle prese con conversazioni sempre sbilenche

Nel tempo, Ale & Franz hanno saputo rinnovarsi tra teatro, cinema, radio e televisione, mantenendo intatta la loro cifra stilistica: una comicità raffinata, mai volgare, capace di far ridere e pensare.

L’appuntamento in esclusiva per la Puglia è promosso da Capurso Web Tv e Associazione Promolab716, che confermano ancora una volta la volontà di portare a Capurso grandi nomi della comicità italiana in un contesto suggestivo e accogliente.

Biglietti disponibili su: www.ciaotickets.com/promolab716

In vendita anche presso 101 Caffè, via Madonna del Pozzo 172, Capurso

Info e prenotazioni: +39 3290448617 – promolab716@gmail.com

Prezzi: