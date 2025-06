“Orizzonti solidali”, oltre 300mila euro per la 13esima edizione

Sono 15 i vincitori della tredicesima edizione di ‘Orizzonti solidali’, l’annuale bando di concorso destinato al terzo settore promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila, per sostenere iniziative di assistenza sociale e sanitaria, ambientali, culturali e sull’abbandono scolastico da realizzare in Puglia.

Il concorso, che con 553 progetti ha segnato quest’anno un record assoluto di partecipazione, ha messo a disposizione delle associazioni vincitrici oltre 300mila euro per i progetti che partiranno già dai prossimi mesi. Sei iniziative si svilupperanno nel barese, tre nella Bat, due a Lecce e nel foggiano e una rispettivamente a Brindisi e nel tarantino.

Sette le iniziative che interessano l’assistenza sociale, tre riguardano l’ambito della sanità, due inerenti all’ambiente e all’abbandono scolastico e, infine, un progetto verterà sulla cultura.

«L’incredibile risultato di questa edizione di ‘Orizzonti solidali’ è la chiara testimonianza delle crescenti necessità delle associazioni e dei volontari – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –, che ci spinge a continuare sulla strada del fare del bene. Da tredici anni la sinergia che lega il nostro impegno nella solidarietà e la dedizione degli enti del terzo settore, ci permette di ambire alla costruzione di un futuro migliore. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo e le proprie energie per i più fragili, la cultura e l’ambiente».

Tra le iniziative premiate, l’erogazione gratuita di mammografie ed ecografie mammarie per donne pugliesi escluse dai programmi di screening pubblico; il recupero di aree verdi e di uno stagno biologico da sottrarre al degrado e all’incuria con eventi rivolti alla collettività; l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disturbo dello spettro autistico e disagio sociale nel settore gastronomico e tecnologico. E ancora, la creazione di un gioco da tavola come strumento di apprendimento per bambini con bisogni educativi speciali che favorisce allo stesso tempo l’interazione sociale tra i più piccoli e gli anziani; laboratori di teatro e incontri di freestyle per adolescenti come strumento creativo di espressione della propria identità.

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti solidali’, sono 161 i progetti finanziati in Puglia grazie a tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.