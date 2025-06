“Un libro per tutti”, la rassegna a Noicattaro

A Noicàttaro (BA) procede il progetto Sassi nello stagno. Idee in espansione sulla cultura con il percorso “Un libro per tutti”. Realizzata in collaborazione con Il Comune di Noicàttaro, la Biblioteca Comunale DiVittorio, le scuole e le associazioni del territorio, la rassegna è un esperimento con cui il Presidio del Libro di Noicàttaro vuole attivare, attraverso lo “strumento lettura”, che gli è più congeniale, dinamiche di partecipazione e pratiche di incontro valide alla costruzione del senso di comunità e dello spirito di appartenenza al contesto socio-culturale.

Baba di Mohamed Maalel (Accento Edizioni, 2023) è Il libro per tutti individuato quest’anno da lettori forti e appassionati del gruppo di lettura “Ali di Carta” del Presidio del libro di Noicattaro. Baba è un’autobiografia romanzata, scritta da un giovane uomo pugliese nato da padre tunisino e da madre andriese, che racconta una storia personale di emozioni e riflessioni universali sull’identità che si scompone e ricompone incessantemente nella relazione con la famiglia di origine, nell’appartenenza ad una o a più terre e comunità, in tortuosi percorsi di autoconsapevolezza e accettazione del proprio essere e sentire, di accoglienza e assimilazione dell’altro.

In attesa di ospitare l’autore nel prossimo autunno, e con l’obiettivo di approfondire i tanti temi emergenti dal libro, come da programma, presso la Biblioteca DiVittorio di Noicattaro la settimana inizia sempre con i “Lunedì con Baba”: le letture ad alta voce tratte dal romanzo. Il Presidio del Libro ha scelto la Biblioteca come luogo cardine di questo percorso di comunità, quale spazio di confronto e crescita. Per innescare uno scambio consapevole con il contesto urbano e sociale le letture sconfinano al di fuori, oltre le ampie vetrate che si affacciano su via Principe Umberto I, e nella bella stagione sulla strada che viene chiusa al traffico. Inoltre l’Associazione Pro Loco collabora all’iniziativa curando il racconto storico-urbanistico dei luoghi più significativi che inglobano la biblioteca, e che si sviluppa all’inizio di ogni incontro di lettura.

I prossimi “Lunedì con Baba” alla DiVittorio: lunedì 23 giugno, lunedì 7 luglio e venerdì 25 luglio, sempre alle ore 19.00.

La lettura ad alta voce è polifonica e corale, potendo contare sul contributo delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale, degli allievi del corso di dizione della Lute, di attori locali professionisti, di lettori dell’Associazione Puntoeacapo. La lettura sarà affiancata da attività di cooperazione e confronto, infatti, nella sala della biblioteca sarà allestita una postazione di giochi rompicapo, dove un gruppo di appassionati è impegnato nella costruzione collettiva di un gigantesco puzzle della copertina di Baba.

Quest’anno i ragazzi (come d’altronde anche gli adulti) alleneranno l’intuito e la motricità nella Caccia al tesoro ideata dall’Associazione PotenzialMente e nei percorsi di Orienteering strutturati dall’Associazione Noicattaro Per Noi, nei quali, sulle tracce delle citazioni di “Baba”, esploreranno gli spazi della Biblioteca Comunale e dell’adiacente piazza Umberto, nel centro storico del paese.

Dunque assumono un ruolo fondamentale le associazioni, ma anche le parrocchie e le scuole del territorio, che arricchiscono il progetto con attività diversificate e rivolte a un pubblico trasversale. L’identità visiva è di matrice collettiva: l’associazione Ziczic, attraverso un laboratorio di incisione e stampa, ha raccolto le suggestioni dei partecipanti sul libro “Baba”, trasformandole in immagini. Le stampe prodotte, che sono esposte alla DiVittorio, vengono utilizzate per le grafiche che pubblicizzano il progetto.

Non manca il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie con il progetto di lettura BIBLIOTECANDO coordinato da Liliana Liturri. Gli studenti, con la guida degli insegnanti, oltre al libro di Mohamed Maalel stanno leggendo i libri di Esperance Hakuzwimana La banda del pianerottolo e Tra i bianchi di scuola, per riflettere sulla diversità, sulla discriminazione, sull’accoglienza e su nuovi valori culturali, in attesa dell’incontro con gli autori ad ottobre nel corso della Festa dei Lettori.

In occasione della Festa, come ogni anno, si svolgerà l’iniziativa storica Libringiro, che va a integrarsi nel tessuto economico di Noicàttaro: tantissime classi curano l’allestimento delle vetrine delle attività commerciali con l’esposizione di consigli di lettura e recensioni, in modo da attirare l’attenzione su libri di ogni genere e per ogni età.

Il progetto Bibliotecando accoglie inoltre la proposta dell’Odv Anto Paninabella volta a promuovere e valorizzare la cultura del dialogo, dell’inclusione e dell’empatia e a contrastare il fenomeno del “bullismo”. Con i genitori di Antonella Diacono, gli insegnanti, gli educatori e i genitori potranno immaginare e ideare piani formativi mirati all’apertura verso l’altro e all’empatia, all’accettazione del sé, all’uso delle parole per scegliere quelle più adatte a leggere e curare le nostre fragilità e le nostre emozioni, in favore di un linguaggio non ostile che che tuteli l’aspetto umano nelle relazioni interpersonali.

Il 26 giugno alle ore 19.00 sarà presentato lo “Scaffale delle emozioni” nella Biblioteca DiVittorio. L’Associazione Anto Paninabella donerà alle scuole del territorio uno scaffale pieno di libri di narrativa, albi illustrati, silent book, audiolibri, libri pop-up, fumetti, graphic novel, strumenti ottimali per esplorare il mondo dei sentimenti e delle emozioni. I libri saranno a disposizione di tutti gli insegnanti e degli educatori impegnati in ambito associativo e parrocchiale nell’educazione emozionale e sentimentale per il benessere psichico dei più giovani. La donazione sarà preceduta da un laboratorio per adulti educatori, per avviare gli incontri con bambini e ragazzi che si terranno all’inizio del prossimo anno scolastico, a cura della pedagogista clinica Tommasa Campanella.

Attraverso la cultura del cibo non è mancato il coinvolgimento della sezione di Noicàttaro dell’Istituto Alberghiero “Domenico Modugno” dove, grazie all’incontro e alla collaborazione tra le docenti Simona Leone e Samira Ben Amor, è stata realizzata una masterclass di cucina tunisina che ha portato tra i fornelli della scuola l’esperienza e la passione gastronomica di Aria Fatma.

La stessa scuola alberghiera, dopo aver letto BABA, ha anche “istruito” il Processo al libro con la supervisione di un giudice: un debate in cui i ragazzi hanno assunto retoricamente due posizioni contrapposte dibattendo sulla figura del padre raccontata in “Baba”, partendo dai riferimenti testuali, per giungere poi all’espressione del verdetto finale da parte di una giuria.

“Baba” è arrivato persino nelle stanze degli ospiti della casa di cura Reseda Petruzzi, introdotto dall’entusiasmo di Mariella Granieri che accompagna gli anziani in una lettura mediata del libro e stimola un confronto costruttivo sugli episodi narrati.

Il libro richiama molteplici riferimenti alla preparazione e al dono del cibo come veicolo di relazioni affettive; pertanto, l’Associazione Avanziamo a settembre promuoverà un dibattito pubblico con l’onorevole Maria Chiara Gadda, promotrice della legge cosiddetta “antispreco” alimentare.

Nei giorni 30 giugno, 14 luglio e 4 agosto, alle ore 20, è prevista la rassegna cinematografica Oculus organizzata dall’Associazione Naka per riappropriarsi di luoghi del centro storico e riflettere su tematiche sociali e culturali che toccano i nostri piccoli centri del Sud Italia. Quest’anno si interseca con i temi di “ Un libro per tutti” e pone l’attenzione sul tema dell’identità interculturale. La selezione dei film è a cura dei ragazzi che partecipano ai campi estivi delle Parrocchie, dell’Associazione l’Abbraccio, L’Università della Terza Età e dell’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto. Non mancheranno Il mercoledì fotografico e la passione musicale di Kodemondo (ex Nojarella).

Mercoledì 16 luglio la rassegna prosegue con un viaggio virtuale in Tunisia: Paola Rotolo racconterà la cultura tunisina attraverso la sua letteratura. Lo show cooking che svelerà i segreti del cous cous secondo la ricetta tradizionale sarà accompagnato da un piatto tipico della nostra tradizione.

Venerdì 25 luglio all’ultima lettura ad alta voce di Baba parteciperà il Sindaco Raimondo Innamorato. Seguirà la FESTA DI COMUNITÀ.

Gli incontri con gli autori a partire da settembre

Dopo l’estate il progetto BIBLIOTECANDO continuerà con gli incontri con gli autori, con l’approfondimento dei temi del libro Baba, con la riflessione sulle dinamiche delle comunità della conoscenza. Si comincerà il 21 settembre con l’Onorevole Maria Chiara Gadda promotrice della legge Antispreco alimentare. Mercoledì 8 ottobre ospite della rassegna sarà Esperance Hakuzwimama autrice de “La banda del pianerottolo” (Mondadori, 2023) e “Tra i bianchi di scuola” (Einaudi 2024).

Il 14 e 15 ottobre sarà ospite il protagonista di “Un libro per tutti” Mohamed Maalel autore di “Baba”. Tra settembre e ottobre l’Associazione Vanvera presenterà il libro, direttamente tradotto, “Il cuore scoperto. Per ri-fare l’amore” di Victoire Tuaillon (Adda Editore 2025). Il 21 novembre sarà la volta di Giuseppe Laterza e Stefano Allevi con il libro “Diversita è convivenza” (Laterza, 2025). A novembre è previsto l’incontro con Don Mattia Ferrari cappellano e membro dell’equipaggio della nave Mediterranea Saving in Humans, autore di “Salvato dai migranti. Racconto di uno stile di vita” con la prefazione di Papa Francesco (EDB, 2024). Chiuderà il progetto l’incontro con Chiara Faggiolani, autrice del libro Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza (Laterza, 2025), nel quale vengono sinteticamente raccontati il progetto “Un libro per tutti” e tutti gli attori che hanno contribuito a realizzarlo.

I libri che stanno tracciando il progetto “Sassi nello stagno” sono a disposizione per la lettura alla DiVittorio di Noicàttaro tutti i lunedì alle ore 19:00.