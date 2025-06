Ingegneria Elettronica: immatricolazioni in crescita del 17%

Un settore chiave per affrontare il gap di competenze La crescita delle immatricolazioni risponde a una sfida ben più ampia. In un momento storico in cui solo l’1,5% dei laureati italiani proviene da discipline ICT (contro una media europea del 4,5%, dati Istat), il nostro Paese sconta un grave disallineamento tra domanda e offerta di competenze digitali. L’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2023 stima una carenza attuale di oltre 175.000 professionisti ICT in Italia. Il gap è ancora più evidente nel settore dei semiconduttori: tra il 2017 e il 2023 i posti di lavoro disponibili sono aumentati a un ritmo medio annuo dell’11%, mentre il numero di laureati in discipline pertinenti è rimasto stabile. Nel solo triennio 2021-2023, si stima un deficit medio annuo di circa 3.800 posizioni non coperte (dati DECISION Etudes & Conseil, Fondazione Chips-IT). Università e imprese: collaborazioni virtuose Oltre alla comunicazione, un elemento chiave del successo è rappresentato dalle sinergie locali tra università e industria. Un esempio emblematico arriva da Catania, dove l’iniziativa “Catania Microelettronica 2025” e i premi di studio finanziati da STMicroelectronics stanno costruendo un ecosistema capace di attrarre giovani talenti, stimolare l’innovazione e rispondere alle esigenze delle imprese. «Questi risultati ci motivano ad andare avanti su questa strada — aggiunge Pavan — ma siamo solo all’inizio. Per soddisfare la crescente domanda di ingegneri elettronici prevista nei prossimi anni, dobbiamo rafforzare ulteriormente il dialogo tra formazione, imprese e istituzioni, facendo rete su scala nazionale». Un ulteriore passo in questa direzione si compirà il 25 giugno a Napoli, in occasione dalla 56ima conferenza annuale SIE 2025, quando si terrà la tavola rotonda tra tutti i Presidenti delle principali società scientifiche del settore ICT italiano. Un momento strategico per definire azioni comuni e costruire un’agenda condivisa per il rilancio dell’intero compart