Sfida ai fornelli a Bisceglie, vincono Leccese e Petta

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, e il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, sono i vincitori della decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la competizione culinaria più originale d’Italia. Nella serata di ieri, nel Teatro Mediterraneo di Bisceglie, hanno superato la concorrenza di altri primi cittadini provenienti da diverse città italiane, sfidandosi a colpi di mestoli e padelle. La vittoria è arrivata grazie al piatto “Al di là del mare, i sapori di Bisceglie”, che ha conquistato la giuria, composta da personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, e sbaragliato la concorrenza delle altre squadre, che pure hanno preparato ottimi piatti.

«Un piatto che racchiude le qualità gastronomiche della nostra terra, sia in termini di capacità di elaborazione e di cucina sia in termini di gusti e di sapori. Il nostro piatto ha abbinato i nostri prodotti dell’agricoltura con i prodotti ittici, questo ha creato una suggestione particolare che ha colpito i giudici» le prime parole del sindaco di Bari dopo la proclamazione dei vincitori. «È stata un’esperienza bellissima, ringrazio l’amministrazione comunale per l’invito. È stata un’esperienza particolare poter partecipare a questa sfida avvincente e appassionante con altri colleghi sindaci. Sono molto felice che sia stato premiato il nostro piatto» ha dichiarato Anna Petta, prima donna alla guida del Comune di Baronissi.

Cinque sindaci pugliesi e altrettanti colleghi provenienti da altre regioni italiane, suddivisi in squadre miste, si sono sfidati a suon di ricette. Guidati da chef di rilievo provenienti da tutta la Puglia, hanno avuto a disposizione trenta minuti per creare un piatto originale, utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall’organizzazione e seguendo i consigli degli chef tutor assegnati a ciascuna squadra.

La squadra gialla, composta dalla sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, e dal sindaco di Bellizzi (Campania), Domenico Volpe, seguiti dai cuochi tutor Isabella Potì (Bros, Martina Franca), e Angelo Convertini (Cielo, Ostuni) ha preparato un piatto denominato “Troccolo al gambero vivace”.

La squadra rosa, composta dal sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, e dalla sindaca di Baronissi (Campania), Anna Petta, insieme ai cuochi Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano), e Massimo Ferosi (Il presidente ristorante, Lucera), ha preparato un piatto denominato “Al di là del mare, i sapori di Bisceglie”.

Nella squadra verde, il padrone di casa, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il sindaco di Ispica (Sicilia), Innocenzo Leontini, che, con i cuochi Renato Vargas Montoya (Mammamè – Bisceglie), e Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), hanno cucinato “Cavatello istintivo”.

In quella blu c’erano il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e il primo cittadino di Melfi (Basilicata), Giuseppe Maglione, che, insieme ai cuochi Leonardo Vescera (Il capriccio, Vieste), Leonardo Ferrante (Assolocali, Bisceglie), hanno preparato “Fascia tricolore”.

La squadra rossa, composta dal primo cittadino di Acerenza (Basilicata), Fernando Teodoro Maria Scattone, e dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, con l’aiuto dei cuochi Matteo Maenza (Grual, Pinzolo), e Nadia Tamburrano (A sud dell’anima, Minervino Murge), ha preparato “Ceviche mediterranea”.

Fuori concorso il team “superstar”, composto dall’europarlamentare Francesco Ventola, il sindaco di Miggiano, nonché vicepresidente dell’Anci Puglia, Michele Sperti, la sindaca di Andria, nonché vicepresidente dell’Anci Puglia, Giovanna Bruno, il sindaco di Martina Franca, nonché presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, e dal sindaco di Lucera, Giuseppe Poti. Insieme agli chef Onofrio Magarelli, Antonio Sorice, Chiara Spalluto, Maurizio Tinelli, Mario Falco e Pascal Barbato, hanno preparato strascinati, taralli al grano arso e si sono dedicati anche alla preparazione del gelato artigianale al grano arso.

La manifestazione, condotta da uno dei volti più noti e amati della televisione pugliese, Mauro Pulpito, affiancato dalla speaker di Radionorba, Claudia Cesaroni e dal comico guastatore, Alessio Giannone, in arte Pinuccio, è stata ideata dal giornalista e gastronomo, Sandro Romano, e realizzato dall’agenzia barese Rp Consulting. L’edizione 2025 ha festeggiato un traguardo speciale: dieci anni di successi. «È stato un decennio di emozioni, innovazione e condivisione» ha sottolineato il direttore artistico dell’evento, Sandro Romano. «Vedere crescere l’evento dal primo timido esperimento fino all’edizione appena conclusa mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Sul palco i sindaci diventano amici, riescono a giocare e a collaborare, mettendo da parte gli schieramenti politici. L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti della nostra terra e l’enogastronomia di qualità».

L’obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Comune di Bisceglie, dalla Confcommercio, è quello di valorizzare il patrimonio gastronomico italiano in chiave creativa, per raccontare l’identità dei territori attraverso chi li guida ogni giorno.

«La manifestazione è cresciuta fino a diventare un’occasione importante di valorizzazione della cultura gastronomica e delle eccellenze locali» ha dichiarato Giovanni Ventrelli di Rp Consulting. «Ma è anche, e forse soprattutto, un modo per accorciare le distanze tra politica e cittadini: i politici qui si raccontano in modo inedito, tra i fornelli, come a casa, come persone di famiglia, rendendo l’incontro più autentico e umano».