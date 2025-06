Acquisto casa, a Bari mutuo medio di 889 euro al mese

Dalla seconda metà del 2024, il progressivo abbassamento dei tassi di interesse promosso dalla BCE ha condotto a una rinnovata attrattività del mercato delle compravendite, portando alcune persone in cerca di una nuova sistemazione ad abbandonare un potenziale progetto di affitto. Ma in quali città italiane è ancora più conveniente affittare, e in quali invece vale la pena acquistare tramite mutuo?

È questo l’oggetto dell’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato la rata media mensile di un mutuo con il canone di locazione medio richiesto in 18 città italiane*.

Dove è più conveniente affittare…

Ci sono 12 città in cui l’affitto è più favorevole. Tra queste, spicca Milano, dove attualmente la rata media di un mutuo ammonta a quasi 1.900 euro/mese, mentre il canone rimane poco sotto i 1.500 euro/mese. Tra i capoluoghi di regione, la locazione è più vantaggiosa anche a Napoli (rata mutuo a 1.180 euro/mese vs. canone a 1.043 euro/mese), Bologna (rata mutuo a 1.314 euro/mese vs. canone a 1.086 euro/mese), Firenze (rata mutuo a 1.830 euro/mese vs. canone a 1.764 euro/mese) e Aosta (rata mutuo a quasi 950 euro/mese vs. canone a poco più di 750 euro/mese).

Tuttavia, è Monza la città in cui la distanza, in percentuale, tra la cifra da allocare per il mutuo e per l’affitto è maggiore, a favore di quest’ultima opzione. Qui, la rata del mutuo si attesta all’incirca sui 1.400 euro/mese, mentre il canone rimane poco sotto i 1.000 euro/mese, e affittare costa dunque mediamente il 30% in meno.

Le altre 6 città dove l’affitto è attualmente più economico sono Brescia (rata mutuo a 1.150 euro/mese vs. canone a 888 euro/mese), Latina (rata mutuo a 811 euro/mese vs. canone a 663 euro/mese), Padova (rata mutuo a 1.227 euro/mese vs. canone a 985 euro/mese), Parma (rata mutuo a 1.086 euro/mese vs. canone a 857 euro/mese), Pesaro (rata mutuo a 1.141 euro/mese vs. canone a 850 euro/mese) e Pisa (rata mutuo a 1.133 euro/mese vs. canone a 840 euro/mese).

…E dove invece acquistare

Sono invece 6 le città in cui è al momento più conveniente pagare un mutuo e dunque comprare casa piuttosto che affittare. La prima che merita una menzione è Roma, dove, anche se di poco, la rata media del mutuo è più bassa del canone, rispettivamente 1.385 euro/mese a fronte di 1.407 euro/mese.

Situazioni simili, seppur con prezzi più bassi, a Palermo e Bari: nel capoluogo siciliano la rata del mutuo tocca i 700 euro mensili, ma il canone di locazione è attualmente leggermente più alto, pari a circa 720 euro/mese medi. Nella città pugliese, invece, rata del mutuo e canone ammontano rispettivamente a 889 euro/mese e a 875 euro/mese. Leggermente più ampia la forbice a Torino, dove comprare casa costa mensilmente, in media, 736 euro, mentre affittarla richiede quasi 800 euro/mese.

Il divario è invece molto più ampio, con l’acquisto decisamente più favorevole rispetto alla locazione, sia a Genova che a Catania: nella località ligure un affitto costa mediamente oltre 770 euro/mese, a fronte di una rata del mutuo ferma a circa 620 euro/mese. Nella città siciliana, invece, il prezzo medio della locazione è attualmente di poco superiore ai 720 euro/mese, mentre comprare casa tramite mutuo prevede una spesa di circa 550 euro mensili.

Città Prezzo medio Affitto Rata Mutuo 2025 2025 Aosta 756 € 944 € Bari 889 € 875 € Bologna 1.086 € 1.314 € Brescia 888 € 1.146 € Catania 722 € 553 € Firenze 1.764 € 1.830 € Genova 776 € 621 € Latina 663 € 811 € Milano 1.488 € 1.889 € Monza 991 € 1.413 € Napoli 1.043 € 1.180 € Padova 985 € 1.227 € Palermo 719 € 701 € Parma 857 € 1.086 € Pesaro 849 € 1.141 € Pisa 839 € 1.133 € Roma 1.407 € 1.385 € Torino 794 € 736 €

La tendenza dell’ultimo anno

Nonostante, come visto, le città in cui conviene affittare primeggiano ancora, la tendenza dell’ultimo anno sembra evidenziare un deciso cambio di rotta: infatti, rispetto a 12 mesi fa quasi ovunque le rate dei mutui si sono abbassate o stabilizzate, mentre i canoni di affitto, seguendo il trend di crescita nazionale, sono in rialzo quasi dappertutto.

Tra quelle analizzate, le 3 città in cui le rate del mutuo hanno mostrato la discesa più importante, negli ultimi 12 mesi, sono Milano (-9%), Bologna (-7%) e Genova (-7%). Firenze è rimasta invece stabile, mentre i soli incrementi tra le 18 città si sono verificati a Brescia (+1%) e Aosta (+3%). I canoni di affitto, al contrario, hanno registrato segno più quasi ovunque anno su anno, e si sono alzati soprattutto a Genova (+12%), Padova (+10%), Torino e Latina, entrambe al +9%.

«La riduzione progressiva dei tassi di interesse sta iniziando a riflettersi concretamente sulle dinamiche del mercato residenziale – dichiara Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights – In diversi contesti urbani, il costo medio mensile di un mutuo è tornato competitivo rispetto ai canoni di locazione, determinando un’inversione di tendenza nella domanda. Città come Roma, Genova, Catania e Torino evidenziano un differenziale positivo a favore dell’acquisto, segnale che l’attuale fase di mercato potrebbe rappresentare un punto di svolta dopo un lungo periodo di predominanza dell’affitto, soprattutto tra le fasce più giovani e mobili della popolazione.»

*Le città analizzate sono: Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Latina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pisa, Roma, Torino.