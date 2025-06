Incidente in provincia di Roma, muoiono marito e moglie di Bisceglie

Tragedia questo pomeriggio sull’autostrada A/1 in prossimità della diramazione Sud, in direzione Sud in provincia di Roma. Marito e moglie, di 57 e 58 anni, residenti a Bisceglie sono morti nell’impatto della loro auto contro un furgone. Coinvolti almeno altri due veicoli. Gravemente feriti i figli della coppia, che sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale in codice rosso insieme con l’autista del furgone.

“Un’altra giornata nerissima per la nostra Comunità – dice il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini in un incidente stradale a Roma. A pochi mesi dalla morte di Rosa e Margherita, insieme al piccolo che quest’ultima portava in grembo, un’altra terribile tragedia della strada strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia. Questo ci strazia letteralmente, ci lascia sgomenti, senza parole. Ai familiari, ai parenti, agli amici, la nostra vicinanza, il nostro abbraccio più caloroso nell’auspicio che possa sostenerli in questo momento così delicato e difficile. Ai feriti, il nostro augurio di guarigione”.