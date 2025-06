Scoperte a Bari valigie rubate a turisti a Polignano

Furti di valigie nei giorni scorsi in agro di Polignano, la refurtiva rinvenuta a Bari, nelle campagne del quartiere di Santa Rita.

Grazie ai Servizi antidegrado predisposti dalla Polizia Locale di Bari sono state rinvenute e riconsegnate ai proprietari, famiglie straniere, dopo gli accertamenti di rito.

Il primo rinvenimento riguardava bagagli di una famiglia polacca, che rintracciata era già rientrata in Polonia, ma gli effetti ritrovati rimangono a loro disposizione per la consegna.

Il secondo rinvenimento riguarda una coppia franco belga che si è riusciti a rintracciare tramite la ditta di autonoleggio dell’auto presa in locazione e che si è accertato aveva già sporto denuncia presso i Carabinieri di Polignano.

Rinvenuto anche il dispositivo sanitario della coppia del valore di 1800 euro, riconsegnato integro dopo una ricerca nella campagna luogo dell’intervento.

I turisti che erano affranti, questa volta rinfrancati, ma contenti, hanno riavuto quanto sottratto, e ringraziato per il lavoro svolto dalla Locale che grazie ad una puntuale ricostruzione della vicenda ed un esame della refurtiva è riuscita ad individuarne i proprietari.