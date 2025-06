Ambulanza finisce fuori strada, cinque feriti

Un’ambulanza dell’associazione di volontariato Misericordia di Orta Nova (Foggia) si è ribaltata ed è finita fuori strada, ieri pomeriggio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Vibo Valentia. Nell’incidente sono rimaste ferite le cinque persone a bordo: il paziente che doveva rientrare nel Foggiano, sua moglie, e tre soccorritori. Sono stati tutti trasportati dal 118 negli ospedali di Vibo Valentia e Catanzaro. Saranno tutti dimessi a breve tranne un soccorritore che, spiega il presidente dell’associazione Gaetano Volpe, resta ricoverato in prognosi riservata a Vibo Valentia. “Eravamo impegnati nel trasporto di un paziente dipendente di una ditta che ci ha donato il dormitorio e la mensa – sottolinea Volpe -. Sono stati momenti di grande preoccupazione. Stiamo seguendo tutta la fase delicata dell’accaduto e auguriamo pronta guarigione al nostro soccorritore. Ora il mezzo, utile per le nostre attività, è fuori uso. E ci appelliamo al buon cuore di chi possa aiutare la nostra associazione all’acquisto di un mezzo nuovo di soccorso “. L’amministrazione comunale di Orta Nova ha espresso vicinanza ai volontari della Misericordia per l’accaduto.