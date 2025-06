Lo Slalom dei Trulli fa 13! Presentata oggi la 13esima edizione

E’ stata presentata in conferenza stampa presso la sede dell’Automobile Club Bari Bat la tredicesima edizione dello Slalom dei Trulli , il grande appuntamento tricolore ACI Sport che sabato 5 e domenica 6 luglio sulla bella “panoramica” che da Monopoli conduce ad Alberobello, incanterà gli appassionati di motorsport.

Quinta tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 20245, la competizione è organizzata da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport ed è inserita nel calendario dei “Grandi Eventi” della Regione Puglia – European Region of Sport 2026. Per il terzo anno, inoltre, l’appuntamento è associato alla campagna “Allenati contro la violenza” ad evidenziare la grande valenza dello sport come migliore strumento per sensibilizzare sulla questione. Notizie e dettagli sul programma e tante altre informazioni sono state illustrate dal presidente ACI Bari Bat Francesco Ranieri e dal direttore Maria Grazie De Renzo. “Lo slalom dei Trulli ormai è un appuntamento imperdibile – ha dichiarato Francesco Ranieri – ogni anno la bella panoramica si anima con uno spettacolo straordinario e l’Ente lavora con sempre maggiore impegno affinchè la gara sia esaltante, sicura ed accogliente anche per i piloti che vengono da lontano. E’ un grande evento di Puglia e siamo orgogliosi di poter promuovere la nostra fantastica regione attraverso le immagini di questa gara”.

Le iscrizioni sono in pieno fermento, da Regolamento Particolare di Gara aperte fino alle ore 12 del prossimo mercoledì 2 luglio.

C’è, perché il tricolore slalom 25, appena conclusa la sfida tricolore di Agro Ericino è in arrivo al giro di boa, con i giochi apertissimi e i contendenti al titolo in terra barese , sanno di giocarsi una fetta importante della stagione.

“In attesa che si completino le iscrizioni e di conoscere i protagonisti di questa edizione – ha aggiunto Maria Grazia De Renzo- attendiamo certamente il bel duello tra il campione italiano Venanzio e lo sfidante Schillace e tutti coloro che avranno parte attiva alla kermesse, che coinvolge uno staff di circa sessanta commissari di percorso, tra cui molte donne ci tengo a sottolineare, a presidio della sicurezza e del regolare svolgimento della gara”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è considerato uno dei più suggestivi del circus tricolore per la bellezza del panorama, allestito sulla strada provinciale 113 Monopoli – Alberobello. Gli specialisti della disciplina si preparano a tornare sul tracciato barese, molto veloce e insidioso, lungo 3600 mt scanditi da diciassette barriere di rallentamento, con una pendenza media del 5,33% ed un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri.

La Strada provinciale 113 interessata alla corsa, sarà chiusa al traffico dalle ore 7.00 di domenica 6 luglio fino al termine della competizione.

I PROTAGONISTI

Sono attesi tutti i principali attori del campionato primo tra tutti il campano Salvatore Venanzio, vincitore della passata edizione e del 2022, campione italiano in carica, leader della classifica 25 e recordman del percorso, e poi il siciliano Emanuele Schillace, rivale più temibile, secondo in graduatoria a caccia della sua prima vittoria ai Trulli e molto di più.

IL PROGRAMMA

Il programma di gara prevede, come tradizione, lo svolgimento delle consuete verifiche sportive e tecniche, sabato 5 luglio, dalle 15.00 alle 20.00, presso il Block Shaft Zona Industriale di Monopoli. Dalle 09.00 alle 15.00, nella stessa area, è prevista una sessione di verifica unica. Domenica 6 luglio, dopo il briefing con il Direttore di Gara Carmine Capezzera previsto per le ore 08.30 e la salita di ricognizione del percorso in assetto da gara prevista per le ore 09.00, semaforo verde per la prima delle tre manche valide per conquistare la vittoria dello Slalom dei Trulli 2025.