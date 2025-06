Bari, il calciomercato entra nel vivo: occhi anche su Lapadula

Il calciomercato del Bari potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con una serie di operazioni in entrata su cui starebbe lavorando il tandem composto da Valerio Di Cesare e il direttore sportivo Giuseppe Magalini. Nessun colpo è stato ancora ufficializzato, ma le trattative in corso delineerebbero un quadro di profonda ristrutturazione dell’organico a disposizione del nuovo tecnico Fabio Caserta.

Il nome più vicino alla chiusura sarebbe quello di Matthias Verreth, centrocampista belga classe ’98 reduce da una stagione al Brescia, con 4 reti in 32 presenze in Serie B e due apparizioni in Coppa Italia. Il giocatore dovrebbe svincolarsi d’ufficio a breve, in seguito alle note vicende societarie che coinvolgono il club lombardo e il Bari starebbe attendendo questo passaggio per procedere con l’ingaggio a parametro zero.

Tra i pali, la società biancorossa sarebbe a un passo dall’ingaggio di Michele Cerofolini, portiere classe ’99 che arriverebbe a titolo definitivo, con un contratto triennale già pronto per la firma.

Per rinforzare la linea difensiva, il Bari starebbe invece trattando con il Genoa per il prestito del giovane Gabriele Calvani, centrale classe 2004 che ha militato lo scorso anno nel Brescia, dove ha trovato spazio con maggiore continuità nella seconda parte del campionato.

In mezzo al campo, i biancorossi avrebbero messo nel mirino anche Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 di proprietà della Roma. La trattativa sarebbe in fase avanzata, ma non ancora definita.

Nel reparto offensivo, sarebbero diversi i nomi al vaglio. Tra questi, Guglielmo Mignani, centravanti classe 2002 (figlio dell’ex tecnico biancorosso) reduce da un’ottima stagione con la maglia della Pianese, con cui ha realizzato 18 reti in 39 presenze, portando la squadra ai playoff di Serie C. L’interesse del Bari sarebbe concreto, anche se al momento si tratterebbe solo di una pista da seguire. Più avanzati sarebbero invece i contatti per Luca Pandolfi, attaccante classe ’98 ex Cittadella. Nonostante il forte interesse dell’Avellino, il Bari avrebbe sorpassato il club irpino nella corsa al giocatore.

Anche Marwane Kritta, terzino del Lecco classe 2002, sarebbe finito nel mirino dei biancorossi dopo una stagione da protagonista in Serie C, culminata con 4 assist e 2 gol. La concorrenza non mancherebbe, ma il Bari starebbe provando ad accelerare.

Altro nome accostato al club pugliese sarebbe quello di Gabriel Charpentier, attaccante del Parma seguito anche dallo Spezia, e che Caserta potrebbe voler portare in rosa per rinforzare il reparto avanzato. Sempre sul fronte offensivo, sarebbe da registrare l’interesse per Francesco Di Mariano, esterno del Palermo classe 1996. Nonostante un altro anno di contratto con i rosanero, il giocatore non rientrerebbe nei piani del tecnico Inzaghi. Il Bari starebbe pensando a un’offerta biennale.

Infine, si sarebbe aperta anche la pista che porta a Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano attualmente in forza allo Spezia. Caserta lo conosce bene per averlo già allenato a Benevento e i primi contatti tra le parti sarebbero già avviati. Parallelamente, il club starebbe valutando l’ingaggio di Gabriele Moncini, attaccante svincolato dopo il fallimento del Brescia: per lui si parlerebbe di un biennale con opzione.

Foto Cagliari calcio