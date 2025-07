Poliba e Cus Bari in MoEBIUS, progetto per il benessere

“Mens sana in corpore sano”, così la locuzione latina, tanto cara agli antichi romani e ancor più ai più antichi greci che ne raccomandavano la pratica, fautrice della bellezza.

A questo principio si riflette il progetto Moebius: Movimento, Equilibrio, Benessere in una Università Sostenibile, realizzato da un gruppo di atenei ed enti AFAM e proposto al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (Finanziamenti Promozione Benessere Psicofisico e Contrasto Disagio Psicologico ed Emotivo Popolazione Studentesca, sintetizzati con l’acronimo, PRO-BEN), che lo ha finanziato con un impegno economico di 2 milioni 750 mila euro.

Al centro del progetto vi è il benessere psicofisico della comunità accademica, attraverso attività dedicate al movimento, all’equilibrio interiore e alla sostenibilità.

Tra gli atenei partecipanti in partership, figura il Politecnico di Bari che attuerà con il CUS Bari (Centro Universitario Sportivo) un progetto esecutivo per interventi di valorizzazione delle discipline sportive a favore dei propri studenti e, più in generale, dell’intera comunità del Politecnico.

L’iniziativa Moebius sarà presentata mercoledì, 3 luglio, ore 10,30 nella sede del nuovo rettorato del Poliba (campus universitario- ingresso via Re David). Durante la conferenza stampa verranno illustrati obiettivi, azioni e impatti attesi dall’iniziativa con particolare rilievo a quella che vedrà coinvolti il Poliba e il CUS Bari.

Questi gli interventi programmati:

Ore 10.30 – Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari; ore 10.40 – Lorenzo Leonetti, Delegato dell’Assessore allo Sport del Comune di Bari; ore 10.50 – Antonio Prezioso, Presidente del CUS Bari; ore 11.00 – Antonietta Curci, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari; ore 11.10 – Annalinda Neglia, Delegata del Rettore al Welfare, Pari Opportunità e all’Internazionalizzazione, Politecnico di Bari; ore 11.20 – Davide Cuccovillo, Presidente del Consiglio degli Studenti, Politecnico di Bari.

La partnership del progetto Moebius: Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Politecnico di Bari; Accademia delle Belle Arti di Lecce; Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa”; Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera; Università degli Studi della Basilicata; Università degli Studi di Cagliari; Università del Salento; Università LUM “Giuseppe Degennaro”; Università per Stranieri di Perugia.