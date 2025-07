Bari, borse di studio per laureati: domande entro il 22 luglio

C’è tempo fino al 22 luglio per partecipare al concorso per il conferimento di 15 borse di studio, del valore di 1546 euro l’una, in favore di laureati in qualsiasi facoltà e corso di studio universitario che nell’anno accademico 2023/2024 abbiano discusso una tesi di laurea sulla Città di Bari e sui problemi ad essa connessi. L’avviso è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, sezione Bandi e concorsi / Altri avvisi.

“Con questa iniziativa – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -intendiamo sostenere i nostri laureati e il loro percorso di conoscenza del contesto urbano in cui si muovono. Il loro punto di vista, le loro riflessioni critiche ci offrono una prospettiva diversa per leggere il territorio urbano con le sue criticità e suoi punti di forza. Per l’amministrazione comunale, perciò, si tratta di un investimento strategico, che valorizza il potenziale dei giovani cui è affidato il futuro della nostra città e del nostro Paese”.

Delle 15 borse di studi in palio, 5 saranno assegnate a coloro i quali abbiano conseguito una Laurea di I livello, 5 a quanti abbiano conseguito una Laurea di II livello e, infine, 5 agli studenti che abbiano conseguito una Laurea a ciclo unico

Di seguito i requisiti previsti pe rla partecipazione al concorso:

aver conseguito, nel medesimo AA. cui la domanda si riferisce, una laurea di I o II livello, ovvero a ciclo unico, discutendo una tesi di laurea sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse; aver concluso il corso di studi accademico entro l’A.A. cui si riferisce il concorso; non aver usufruito, nell’A.A. cui si riferisce il concorso, di altre borse di studio o forme di incentivi economici assimilati, erogati da altri Enti o Università ad esclusione di esonero tasse totale o parziale per reddito e, sempre per reddito, di assegniad personamo servizi erogati dall’ADISU.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla ripartizione Politiche Educative e Giovanili, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14, chiamando lo 080/5773869 o il 080/5773812, o contattare l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico nella fascia oraria 14 -17, dal lunedì al venerdì, al numero 080/5772390 o al numero verde 800/018291 (solo da linea fissa) o, ancora, recarsi presso il punto informativo URP della ripartizione Politiche Educative e Giovanili in via Venezia 41, piano terra, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 17.