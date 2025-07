Meteo, a Bari bollino giallo per il caldo. Aumentano città “in rosso”

L’ondata di caldo non dà tregua e continua a crescere il numero di città italiane classificate con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per le temperature elevate e i rischi sanitari connessi. Per giovedì 3 luglio non sono previsti cambiamenti rispetto alla giornata odierna: saranno 18 le città da bollino rosso. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente venerdì 4 luglio, quando saliranno a 20 i centri urbani in condizioni critiche.

Alle città già in allerta massima – Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo – si aggiungeranno anche Pescara e Venezia, attualmente in bollino arancione. Restano in allerta gialla, quindi con rischio moderato, Bari, Catania, Cagliari, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

foto freepik