Mobilità sostenibile, ad Altamura tre nuovi autobus a metano

Sono stati presentati negli scorsi giorni ad Altamura tre nuovi autobus a metano Otokar, concessi in usufrutto ad Autolinee Marino srl e destinati al servizio di trasporto pubblico locale. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, il sindaco Vitantonio Petronella, il presidente del Consiglio comunale Luigi Lorusso, Gerardo Marino per l’azienda di trasporto, e il consigliere regionale Francesco Paolicelli.

“I tre autobus consegnati al Comune di Altamura fanno parte di una fornitura complessiva di 148 mezzi suburbani acquistati dalla Regione Puglia grazie ai fondi del Piano Complementare al PNRR – ha spiegato l’assessora Ciliento –. Si tratta di un investimento complessivo di 45,8 milioni di euro, con 132 veicoli già in circolazione”.

I nuovi bus, alimentati a metano, garantiscono un basso impatto ambientale e sono dotati di tutti i comfort per un viaggio sicuro e confortevole, come l’aria condizionata. “Li consegniamo alla città – ha concluso Ciliento – affinché vengano custoditi con cura. Sono frutto di investimenti pubblici pensati per migliorare il servizio, in particolare per i ragazzi che li useranno ogni giorno per andare a scuola”.