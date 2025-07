Bari, fermato parcheggiatore abusivo. Si è scagliato contro la polizia

Nuovo arresto della Polizia locale ieri verso le 12:00, al Molo San Nicola. Una pattuglia in Servizio di prevenzione e viabilità sul territorio ha notato un soggetto in movimento sulla carreggiata del Molo San Nicola intento ad aggirarsi tra le auto. All’arrivo degli agenti l’uomo si scagliava contro gli Operatori per costringerli ad abbandonare l’area ove probabilmente avrebbe esercitato l’attività di parcheggiatore abusiva, senza averne titolo.

Il soggetto alla richiesta di identificazione reagiva violentemente aggredendo fisicamente gli agenti, che, riuscivano invece ad immobilizzare, seppure con difficoltà, l’uomo per procedere alle attività di polizia consequenziali. Il fermato, senza alcun documento di identità, soggetto di nazionalità straniera trentenne, presso il Comando veniva identificato compiutamente e risultato essere in posizione irregolare sul territorio italiano, con numerosi precedenti penali specifici. Lesioni lievi per uno degli agenti operanti. L’uomo fermato è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria, alla quale sono stati posti al vaglio le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, nel dovuto contraddittorio con la difesa garantita ex lege