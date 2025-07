Fasano, ancora fiamme nel centro rifiuti: capannoni distrutti

Da oltre 30 ore i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio che lo scorso martedì sera ha colpito l’azienda Eco Ambiente Sud, situata in contrada Fascianello, a Fasano, in provincia di Brindisi. L’azienda si occupa dello stoccaggio di rifiuti speciali e non.

Le fiamme, ancora attive all’interno dei due capannoni, hanno provocato il collasso delle coperture in lamiera. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco di Brindisi, Ostuni e Monopoli, supportate da una chilolitrica (autobotte da 25 mila litri) inviata dal comando di Bari e da un mezzo speciale del Gos giunto da Potenza. Nell’area dei container sono intanto iniziate le operazioni di bonifica, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire le cause del rogo.