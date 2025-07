Puglia, Conversano e Mesagne: i borghi che gli investitori apprezzano

Negli ultimi anni la ricerca della casa vacanza, il desiderio di assicurarsi un’abitazione in una località turistica ha portato i potenziali acquirenti a cercare casa anche in località meno note e con prezzi accessibili. “C’è una riscoperta – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – soprattutto, da parte degli acquirenti stranieri delle bellezze dei nostri paesaggi motivo per cui si stanno realizzando compravendite in borghi storici di cui si apprezzano le architetture e la possibilità di vivere in un contesto tranquillo”.

Conversano si posiziona nell’entroterra tra Polignano e Monopoli e non distante dal mare. La collocazione tra due comuni altamente turistici e ricercati come casa vacanza lo hanno reso nel tempo appetibile per chi non aveva un budget sufficiente per acquistare nei comuni più noti. A comprare una casa vacanza, sia per uso proprio sia per realizzare una struttura ricettiva, sono prevalentemente acquirenti della zona e, in parte, stranieri. Questi ultimi arrivano da Inghilterra, Svizzera e Germania. Piacciono in modo particolare le case all’interno del Borgo storico della cittadina. Al di fuori del centro storico sono in corso interventi di sviluppo edilizio che attirano coloro che sono alla ricerca della prima casa e che non riescono a comprare nei comuni limitrofi decisamente più alti. A Conversano una soluzione da ristrutturare costa intorno a 600 – 800 € al mq, una ristrutturata va da 1400 a 1600 € al mq. Le soluzioni nuove costano 2000 € al mq.

Mercato interessante quello del centro storico di Mesagne. La grande rinascita dell’area geografica grazie agli investimenti mirati allo sviluppo del turismo enogastronomico e culturale ha dato risvolti positivi anche a livello immobiliare. A beneficiarne in modo particolare sono stati gli immobili del centro storico, dove negli ultimi anni si sono riversati acquirenti del nord Italia e dall’estero (Nord Europa e la new entry Usa). Sono spesso turisti che dopo un periodo di vacanza decidono di comprare casa: cercano soluzioni storiche con volta in tufo del tipo a spigolo (c.d. “a stella”), a squadro e a botte tipiche della zona, con pavimentazione in pietra calcarea (chianche) e terrazze piane con basolati in pietra leccese. Piace, in particolar modo, il posizionamento della cittadina tra il mare Ionio e Adriatico. Una soluzione del centro storico completamente da ristrutturare viene valutata intorno a 550-600 € al mq. La tipicità e l’unicità dei materiali con cui sono state edificate le costruzioni determinano costi di ristrutturazione che si aggirano tra 800-1000 € al mq. Una soluzione ristrutturata costa 2100 € al mq, un prezzo elevato se confrontato con le nuove costruzioni presenti fuori dal centro storico il cui valore non supera 1100 € al mq. Piacciono anche le soluzioni indipendenti posizionate nell’agro di Mesagne; queste sono acquistate da gente locale e da persone residenti nel Nord Europa. Parliamo di vecchie strutture a forma conica che si vendono a 250 € al mq con terreno annesso che può quotare intorno ad 1 € al mq.