Capitale Cultura 2028, Bari sostiene Gravina in Puglia

È stato ufficialmente firmato, negli scorsi giorni, dal sindaco metropolitano di Bari, Vito Leccese, il protocollo d’intesa a sostegno della candidatura di Gravina in Puglia a Capitale Italiana della Cultura 2028. Insieme a lui, anche i primi cittadini degli altri Comuni che fanno parte del MurGeopark – il Geoparco riconosciuto dall’UNESCO – hanno firmato il documento che segna un’importante tappa nella definizione di una proposta culturale corale, profondamente radicata nel territorio.

“Facciamo squadra – ha dichiarato Leccese – e questo è il segnale più forte. La candidatura di Gravina è la candidatura di un’intera area, di un patrimonio condiviso e straordinario, fatto di cultura, paesaggi e architetture. Il sostegno della Città metropolitana è convinto e concreto: superiamo i confini municipali per costruire insieme una visione culturale unitaria e di lungo respiro”

Con la firma del protocollo, la Città metropolitana e i 14 Comuni aderenti – Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto – si impegnano nella costruzione di un’offerta culturale integrata, capace di promuovere l’Alta Murgia come destinazione di riferimento e di generare ricadute positive in termini economici, sociali e turistici. La candidatura sarà ora trasmessa ufficialmente al Ministero della Cultura, come previsto dal bando nazionale per l’assegnazione del titolo.