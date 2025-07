Pagano è il primo arrivo del nuovo Bari: arriva in prestito dalla Roma

Il Bari riparte dai giovani e lo fa puntando sul talento di Riccardo Pagano, classe 2004, centrocampista di proprietà della Roma. La SSC Bari ha ufficializzato oggi il suo primo acquisto del mercato estivo, annunciando l’arrivo del calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nato a Tivoli il 28 novembre 2004, Pagano è cresciuto nel vivaio giallorosso, dove si è messo in luce sin dalle categorie giovanili. Con la Primavera della Roma ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria nella stagione 2022-23, sfiorando l’anno successivo lo Scudetto di categoria, sfumato solo in finale contro il Sassuolo.

Il talento di Pagano ha trovato spazio anche in prima squadra: nella stagione 2023-24 ha collezionato 4 presenze in Serie A e 3 in Europa League con la maglia della Roma, esordendo tra i professionisti contro la Salernitana.

Nel campionato appena concluso ha vestito la maglia del Catanzaro, totalizzando 21 presenze e 2 assist in Serie B, esperienza importante che gli ha permesso di maturare ulteriormente in una categoria complessa come quella cadetta.

Anche il suo percorso con la Nazionale giovanile è ricco di soddisfazioni: ha indossato l’azzurro in tutte le selezioni dall’Under 15 all’Under 20, con cui ha vinto il Torneo Otto Nazioni 2023-2024.

foto Ssc Bari