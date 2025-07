Tris di arrivi per il Bari: ufficiali Dickmann, Moncini e Cerofolini

Giornata intensa sul fronte mercato per la SSC Bari, che ha ufficializzato tre nuovi acquisti a titolo definitivo: si tratta del laterale Lorenzo Dickmann, dell’attaccante Gabriele Moncini e del portiere Michele Cerofolini.

Lorenzo Maria Dickmann, nato a Milano nel 1996, ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Cresciuto calcisticamente tra l’hinterland milanese e il settore giovanile del Novara, ha debuttato tra i professionisti a 18 anni, vincendo con i piemontesi campionato e Supercoppa di Lega Pro nel 2015. Dopo una lunga esperienza tra Novara, SPAL (con oltre 100 presenze) e una parentesi al Chievo Verona, ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia del Brescia. In carriera ha totalizzato oltre 300 presenze tra Serie A, B e C.

Gabriele Moncini, classe 1996 anche lui, arriva dal Brescia e ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione di rinnovo al verificarsi di specifiche condizioni. Attaccante cresciuto tra Prato, Juventus e Cesena, ha esordito in Serie A con i romagnoli e si è fatto notare in B con il Cittadella, realizzando 15 reti in 22 presenze nella stagione 2018-19. In seguito ha contribuito alla promozione in Serie A del Benevento, prima di tornare alla SPAL e poi approdare al Brescia, dove ha segnato 19 gol in due stagioni.

Infine, per la porta arriva Michele Cerofolini, classe 1999, prelevato dal Frosinone. Il portiere toscano ha firmato un contratto fino al 2028. Dopo aver maturato esperienza in Serie C con Bisceglie e Casertana, ha giocato in B con Cosenza e Reggiana, prima dell’esordio in Serie A con la Fiorentina nel 2022-23. Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Frosinone in 36 occasioni in cadetteria, dopo una prima annata in A con 8 presenze.

Foto Ssc Bari