Bari, in fiamme capannone a Modugno: fumo nero e disagi

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Modugno, in un capannone. Ancora ignote le cause, sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme. Non aiuta il forte vento che, secondo quanto riportato da alcuni lettori, starebbe rendendo “irrespirabile” l’aria in diverse zone della città creando non pochi disagi.