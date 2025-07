Bari, gli Oesais fanno il tutto esaurito in Fiera

Con il ritorno degli Oesais e il travolgente duo Toti e Tata, la Fiera del Levante ha salutato il suo pubblico con 4 date sold out e un’ondata di risate ed emozioni. A migliaia non hanno voluto perdere il ritorno di Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi nei panni degli Oesais, la parodia dei fratelli Gallagher.

“Un finale da standing ovation che conferma la Fiera come un luogo sempre più dinamico, coinvolgente e aperto a tutti”, commentano dalla Fiera del Levante dopo il successo del duo che ha attirato nel quartiere fieristico migliaia di persone. Dopo il live dei Duran Duran, i prossimi appuntamenti:

Sabato 12 luglio – Bari – Fiera del Levante

CCCP Fedeli alla Linea

Giovedì 17 luglio – Bari – Fiera del Levante

NILE RODGERS & CHIC

Venerdì 18 luglio – Bari – Fiera del Levante

BRUNORI SAS

Sabato 19 luglio – Bari – Fiera del Levante

NAYT e PSICOLOGI