A Bari parte “URCA in tour”: uno sportello gratuito nei quartieri per anziani, disabili e caregiver

Da domani, martedì 26 maggio, uno sportello itinerante dedicato alle persone con disabilità, agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie farà tappa nei cinque Municipi di Bari. Si chiama “URCA in tour” ed è un servizio gratuito nato dall’esperienza di Memory Team ETS e MIRA Impresa Sociale.

Il tour si svilupperà fino al 6 giugno con una serie di incontri pubblici realizzati in collaborazione con i Municipi, i Centri Servizi per le Famiglie, le parrocchie, le associazioni e gli enti del terzo settore attivi sul territorio. L’obiettivo è duplice: presentare il servizio nei diversi quartieri, in particolare quelli più periferici, e raccogliere direttamente da cittadini, famiglie, caregiver e operatori sociali segnalazioni e proposte utili a migliorare il servizio nei suoi primi mesi di attività.

Lo sportello URCA è il punto di accesso al progetto “Bari Case Management Network”, realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per i servizi di supporto a persone con disabilità e anziani non autosufficienti, attraverso un percorso di co-progettazione tra il Comune di Bari e l’associazione temporanea di scopo composta da Memory Team ETS, capofila, Alzheimer Bari ODV e MIRA Impresa Sociale. Il modello URCA — Unità di Risoluzione Crisi Alzheimer — ideato da Memory Team ETS, viene esteso e adattato anche al supporto delle persone con disabilità, configurandosi come un sistema di case management territoriale capace di integrare competenze sociali, sanitarie, organizzative e di supporto alle famiglie.

Attraverso il servizio sarà possibile ricevere orientamento sui servizi disponibili sul territorio, supporto nella gestione del percorso assistenziale, sostegno nell’accesso a diritti e misure previste dalla legge, consulenza legale e amministrativa, sostegno psicologico e supporto nella ricerca di assistenti familiari qualificati.

“Con l’attivazione dello Sportello URCA — commenta l’assessore comunale alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone — le famiglie, i caregiver delle persone anziane e con disabilità e, soprattutto, quanti soffrono di patologie particolarmente invalidanti, potranno contare su uno strumento gratuito, concreto e immediato per ricevere informazioni, orientarsi tra i servizi disponibili sul territorio e vedere riconosciuti i propri diritti. Portare questo sportello nei quartieri dei cinque Municipi significa rendere più semplice l’accesso ai servizi e garantire una rete di supporto prossima alle famiglie e alle persone che ogni giorno si prendono cura dei più fragili: un aiuto reale per costruire percorsi di assistenza e cura più adeguati ai bisogni espressi dai territori. Desidero ringraziare Memory Team, Mira e Alzheimer Bari per l’impegno e la cura che stanno dedicando a un progetto di grande valenza sociale”.

“Lo Sportello URCA è un servizio gratuito, attivo già dallo scorso 1° aprile e rivolto a persone con disabilità, anziani non autosufficienti, caregiver e alle loro famiglie — aggiunge Fabrizio Lattanzio, responsabile dell’ATS di progetto —. Con URCA in Tour vogliamo portare questo servizio direttamente nei quartieri e creare occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza. Il modello URCA nasce dall’esperienza maturata da Memory Team ETS e MIRA Impresa Sociale con le persone fragili e le loro famiglie: per questo crediamo che il servizio possa crescere davvero solo mantenendo un dialogo costante con il territorio e con chi vive ogni giorno i bisogni assistenziali”.

Il tour partirà domani mattina alle ore 10 dalla parrocchia San Marcello in largo Don Franco Ricci 1, a San Pasquale. Sempre domani sono previsti altri due appuntamenti: alle 10.30 al Centro Servizi per le Famiglie in via Giustina Rocca 9, a Japigia, e alle 16 nella sede dell’associazione Alzheimer Bari “Don Tonino Bello” in via Papa Benedetto XIII 21, a Poggiofranco. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Gli incontri proseguiranno secondo il seguente calendario:

﻿mercoledì 27 maggio

• ore 10: Centro Servizi per le Famiglie in via Marche 1, San Paolo (Municipio III)

• ore 10: Centro Servizi per le Famiglie su lungomare IX Maggio 78, San Girolamo (Municipio III)

giovedì 28 maggio

• ore 10: chiesa Sant’Agostino in via Vittorio Veneto, Carbonara (Municipio IV)

• ore 10.30: sala consiliare municipale in piazza Gianmarko Bellini, Palese (Municipio V)

• ore 17: sede de La Nostra Casa nella traversa 46 di via Bruno Buozzi 1 bis, Stanic (Municipio III)

venerdì 29 maggio

• ore 10: Centro Servizi per le Famiglie in via Martiri d’Otranto 65, Libertà (Municipio I)

lunedì 1° giugno

• ore 18: chiesa dello Spirito Santo in via Napoli 103, Santo Spirito (Municipio V)

sabato 6 giugno

• ore 17: parrocchia Natività di Nostro Signore in strada Catino 48, Catino (Municipio V).

Per informazioni e contatti:

· dal lunedì al venerdì

o sede di Alzheimer Bari ODV (via Papa Benedetto XIII 21), ore 9-13

o sede di Memory Team ETS (via Mariano Santo 11), ore 15.30-19.30

· numero 379 3495993, dal lunedì al venerdì, ore 15.30-18.30

· sportello.urca.comunebari@gmail.com.