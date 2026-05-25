Bari, confermati i domiciliari per l’aggressore del Policlinico, che si pente: «Chiedo scusa per il pugno»

Arresti domiciliari confermati per Nicola Moschetti, il 35enne barese che sabato sera ha aggredito uno specialista in servizio nella clinica di Neurologia ospedaliera del Policlinico di Bari. Il gip Antonietta Guerra ha convalidato il fermo, disposto nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia su richiesta del pm di turno Lanfranco Marazia.

I fatti risalgono a sabato sera, quando Moschetti aveva insistito perché il medico provvedesse al ricovero della fidanzata, una 24enne che a suo dire stava avendo un attacco epilettico. Quando lo specialista, un 35enne residente a Bari, ha chiesto di passare dal Pronto soccorso come obbligatorio per disporre il ricovero, è scattata l’aggressione: il giovane ha colpito il neurologo in faccia causandogli ferite guaribili in 7 giorni.

Durante l’udienza Moschetti, incensurato e difeso dall’avvocato Andrea Melpignano, ha chiesto scusa e si è detto pentito. Ha spiegato che era stato il medico che aveva in cura la ragazza a dire loro di presentarsi direttamente in reparto. Il processo per direttissima partirà il 9 giugno: l’uomo, nel frattempo autorizzato a recarsi al lavoro, potrebbe chiedere il patteggiamento o il rito abbreviato.

La vicenda ha avuto eco anche a livello nazionale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiamato il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, esprimendo solidarietà ai due medici coinvolti — un’altra dottoressa era stata minacciata dai parenti della donna, intervenuti in massa dopo l’episodio — e ribadendo ferma condanna per il gesto, chiedendo a Sanguedolce di riferire della sua vicinanza alle vittime dell’aggressione. In mattinata i medici del reparto di Neurologia hanno ricevuto anche la visita di Felice Spaccavento, presidente della commissione Salute del Consiglio regionale.