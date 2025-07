Bari, cantiere-evento per la valorizzazione del molo Sant’Antonio

Si terrà questa sera alle ore 20, sul molo Sant’Antonio, ‘Capocanale’, la cena sociale organizzata dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi e dall’impresa Rossi Restauri, nell’ambito delle iniziative che animeranno il cantiere-evento di accompagnamento ai lavori di riqualificazione del molo Sant’Antonio e di realizzazione del Museo del Mare.

Da luglio a ottobre 2025, infatti, sono previste una serie di attività a carattere sociale e culturale, organizzate dalla Fondazione Dioguardi e dall’impresa Rossi srl, aggiudicataria dell’intervento di riqualificazione del molo Sant’Antonio e del nascente Museo del Mare, immaginate per valorizzare e promuovere lo sviluppo del cantiere. In particolare, saranno organizzate giornate di apertura del cantiere al pubblico, a partire dall’evento inaugurale di questa sera. “Capocanale” è una cena sociale offerta a duecento invitati, allestita interamente con materiali da cantiere lungo il molo: una tavolata lineare di oltre 60 metri, a ridosso del mare, pensata come inedito palcoscenico per innescare incontri, condividere storie e promuovere il territorio. L’evento si pone, soprattutto, come occasione per raccontare il cantiere, lo sviluppo dei lavori e il ruolo che il Museo del Mare e la riqualificazione del waterfront avranno per la città.

Alla cena, patrocinata dal Comune di Bari, parteciperanno il sindaco Vito Leccese, rappresentanti della giunta comunale e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti. Saranno presenti tra gli invitati, inoltre, tecnici e lavoratori dell’impresa aggiudicataria del cantiere, insieme a dieci associazioni del quartiere Bari Vecchia.

L’evento è curato da Cantiere-evento e Supper Segreta, format che unisce persone sconosciute attorno a una tavola condivisa, favorendo la socializzazione attraverso il cibo in contesti esclusivi; ogni evento si svolge in location insolite, generalmente non accessibili al pubblico. Il cibo, elemento centrale degli eventi, è preparato da chef professionisti o cuochi locali, con menù dedicati e presentazioni che illustrano il processo creativo di ogni piatto.

La cena è solo il primo appuntamento del cantiere-evento. Nei mesi di settembre e ottobre, infatti, verranno organizzate visite didattiche, workshop, performance artistiche, concerti, laboratori e conferenze all’interno del cantiere, senza interferire con le attività di costruzione.