Maita saluta Bari: ceduto a titolo definitivo al Benevento

Il Bari perde un pezzo importante della sua storia recente. Dopo cinque stagioni vissute da protagonista con la maglia biancorossa, Mattia Maita lascia il San Nicola per trasferirsi al Benevento. La cessione, ufficializzata dalla SSC Bari, è avvenuta a titolo gratuito, con il centrocampista classe 1994 che approda in giallorosso a titolo definitivo.

Arrivato nel gennaio del 2020 dal Catanzaro, Maita ha saputo conquistare sin da subito un posto nel cuore dei tifosi grazie al suo spirito di sacrificio, alla qualità in mezzo al campo e a una leadership silenziosa ma sempre presente. In cinque stagioni ha collezionato ben 192 presenze tra campionato e coppe, segnando 6 gol e servendo 15 assist, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie B del 2022 e alla storica cavalcata fino alla finale playoff per la Serie A dell’anno successivo.

Con lui se ne va non solo un giocatore desperienza, ma anche uno degli ultimi simboli di continuità in una rosa che negli ultimi anni ha vissuto tanti cambiamenti. Il saluto, seppur a parametro zero, segna la fine di un ciclo e linizio di una nuova avventura per Maita, che ritrova in Campania la Serie C e un progetto ambizioso, con il Benevento determinato a tornare protagonista.

Il Bari, nel comunicato, ha voluto ringraziare il centrocampista per il contributo umano e professionale fornito durante il lungo percorso in biancorosso. E anche i tifosi, sui social, non hanno mancato di manifestare affetto, gratitudine ma anche incredulità per una cessione inattesa e che sta già scatenando molte polemiche.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso:

SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo ai campani dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’94 Mattia Maita, ben 192 presenze in biancorosso condite da 6 reti e 15 assist, una promozione in B e una finale playoff per la A.

(Foto ssc bari)