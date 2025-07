Bari: rinnovo per Bellomo, Matino ceduto alla Salernitana

Sono giorni intensi per il calciomercato del Bari. Dopo aver ufficializzato quattro nuovi innesti, il club biancorosso ha annunciato il rinnovo del contratto con Nicola Bellomo e la cessione a titolo definitivo di Emmanuele Matino alla Salernitana.

Per Bellomo, centrocampista classe 91 nato e cresciuto nei vicoli di Bari Vecchia, si tratta di una conferma dal forte valore simbolico e tecnico. Il nuovo accordo lo legherà al club fino al 30 giugno 2026. Nelle sue quattro esperienze in maglia biancorossa, Bellomo ha collezionato quasi 150 presenze, realizzato 14 gol e servito 14 assist.

In uscita, invece, va registrato il passaggio del difensore Emmanuele Matino, classe 98, allUS Salernitana 1919. Il Bari ha comunicato la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, che lascia il San Nicola per intraprendere una nuova avventura in granata.

(Foto ssc Bari)