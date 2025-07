Ufficiale: Christian Gytkjær è un nuovo attaccante del Bari

La SSC Bari ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante danese Christian Lund Gytkjær, classe 1990, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026. Un rinforzo di spessore per il reparto offensivo biancorosso, che si arricchisce di un profilo esperto, abituato a lottare per obiettivi importanti e, soprattutto, a segnare gol pesanti.

Cresciuto nel Lyngby, in Danimarca, Gytkjær ha esordito tra i professionisti nel 2008 e da allora ha costruito una carriera internazionale che lo ha portato a calcare i campi di Danimarca, Norvegia, Germania, Polonia e Italia, lasciando ovunque il segno con reti e prestazioni convincenti. Tra i momenti più significativi della sua carriera, spiccano i 36 gol con l’Haugesund, i 19 centri in una stagione con il Rosenborg, con cui ha vinto il campionato norvegese, e il triennio da protagonista in Polonia al Lech Poznań, dove è stato capocannoniere del campionato 2019-2020 con 24 reti.

In Italia è diventato un volto noto soprattutto per i tifosi del Monza, con cui ha vissuto l’emozione della prima storica promozione in Serie A, risultando decisivo nei playoff del 2022 con tre reti nelle due finali contro il Pisa. Dopo l’esperienza in Brianza, ha vestito la maglia del Venezia, segnando 12 gol nel suo primo anno e mettendo la firma nella finale playoff contro la Cremonese, regalando ai lagunari il ritorno in Serie A.

Non solo club: Gytkjær ha indossato anche la maglia della nazionale maggiore danese, collezionando 9 presenze e segnando 5 gol.

(foto Ssc Bari)