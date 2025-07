Dal 1° agosto aumentano pedaggi: “E’ inaccettabile”

Allo stato attuale, qualsiasi aumento dei pedaggi autostradali è inaccettabile, e rappresenterebbe un danno per milioni di automobilisti. Lo afferma Assoutenti, commentando l’emendamento al dl Infrastrutture.

“Si tratta di una bruttissima sorpresa estiva per gli italiani, che arriva proprio quando milioni di cittadini si metteranno in viaggio sulle autostrade per raggiungere le località di villeggiatura – spiega il presidente Gabriele Melluso – Un aumento del tutto ingiustificato, se si considera che il servizio reso agli utenti non appare migliorato: i cantieri perenni sulla rete e i problemi infrastrutturali cronici delle nostre autostrade continuano a creare disagi e disservizi quotidiani a danno di milioni di automobilisti”.

“L’incremento delle tariffe previsto dall’emendamento non appare in alcun modo legato alla qualità del servizio, e rappresenta una ingiusta punizione a danno degli utenti. Per questo riteniamo indispensabile avviare un serio monitoraggio di tutta la rete autostradale italiana, attraverso l’ausilio delle associazioni dei consumatori, volto ad individuare le tratte virtuose, e per le quali possono essere disposti aumenti dei pedaggi, e quelle invece più critiche, che non possono essere oggetto di benefici economici come l’incremento delle tariffe” – conclude Melluso.