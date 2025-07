Bari, ufficiale l’arrivo del classe 2004 Sheriff Kassama

Il Bari guarda al futuro, puntando su un giovane talento del panorama calcistico italiano. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Sheriff Kassama, difensore classe 2004, prelevato dall’AC Trento 1921 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nato a Feltre il 16 settembre 2004 da famiglia di origini gambiane, Kassama è cresciuto nel settore giovanile della Union Feltre, squadra militante in Serie D, dove ha iniziato a farsi notare per fisicità, tempismo e capacità di leggere le situazioni difensive. Le sue qualità non sono passate inosservate agli occhi del Monza, che lo ha inserito nel proprio vivaio prima del passaggio, nel 2022, all’Inter Primavera, con cui ha collezionato 18 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League.

Dopo una seconda esperienza con la Primavera del Monza nella stagione 2023-2024, Kassama ha compiuto il grande salto tra i professionisti con il Trento, in Serie C, dove ha giocato 21 partite dimostrando una rapida crescita e una notevole maturità, nonostante la giovane età.

Ora l’approdo in biancorosso, dove potrà continuare il suo percorso di crescita sotto la guida di mister Fabio Caserta.

(foto Ssc Bari)