Bari, dopo il restyling l’evento per fare riscoprire l’ex Nautico

Domani, lunedì 14 luglio 2025 a Bari, nell’ex Istituto Nautico, in Via Abate Gimma 291, si terrà l’evento “Il Libertà riscopre il nautico” a cura dell’Adisu Puglia, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con la Regione Puglia.

Alla cerimonia saranno presenti, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco della città di Bari, Vito Leccese, l’Assessore al Diritto allo studio, Sebastiano Leo, il Presidente del Consiglio di amministrazione Adisu Puglia, Alessandro Cataldo ed i rappresentanti delle istituzioni locali.

Restituito l’edificio alla città dopo un importante intervento di riqualificazione, l’ex Istituto, simbolo dell’identità marinara della città, è stato oggetto di un ambizioso progetto di recupero architettonico e funzionale, finalizzato alla realizzazione di una residenza universitaria che offrirà 80 nuovi posti letto in favore degli studenti universitari.

“Avevamo un immobile di pregio non utilizzato ed in stato di totale abbandono, situato nel cuore della Città di Bari, con una vocazione ed un trascorso nell’ambito dell’istruzione scolastica. Con la Legge N. 338/2000 sull’edilizia universitaria, avevamo anche lo strumento giusto per reperire risorse statali che ci avrebbero consentito di realizzare la massima parte dell’investimento, senza gravare sul bilancio della Regione Puglia. Uno strumento che privilegia “il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari”. Avevamo la possibilità di proporre un intervento di recupero all’insegna della sostenibilità ambientale, sia in termini di risparmio di suolo che di efficientamento energetico. Bisognava “solo” partecipare al primo bando utile ex L. 338/2000 ed essere pronti ed attenti a presentare un progetto valido e meritevole di essere finanziato. Ci siamo riusciti!.”

Queste le parole del Presidente Adisu Puglia, Alessandro Cataldo che durante l’evento inaugurerà la mostra fotografica “Antiche mura, nuova vita: il palazzo rinasce”.

L’edificio fu costruito nel 1916 come “Casa di salute e abitazione” dal dott. Giuseppe Zuccaro, medico barese, in una zona ancora periferica. Alla sua morte, nel 1920, le ambiguità testamentarie generarono una querelle legale durata dieci anni. Nel 1930 il Comune ottenne la gestione dell’edificio, trasformando il palazzo prima in succursale della scuola elementare Garibaldi e poi nell’Istituto Nautico “Caracciolo”. Nel 2016, l’ADISU Puglia ottiene in comodato trentennale l’edificio e ne avvia la riqualificazione in una residenza universitaria, restituendo alla comunità uno spazio educativo e sociale.

Il progetto è stato finanziato dalla L. 338/2000 sulla residenzialità universitaria con il duplice obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e di attuare la calmierizzazione dei prezzi delle locazioni per gli studenti universitari.

La struttura sarà aperta al pubblico a partire dal 15 luglio e sino al 17 luglio, con un programma di eventi e iniziative rivolte a professionisti, studenti e tutta la popolazione del quartiere.

Per facilitare l’organizzazione gli ingressi potranno essere prenotati tramite un form google che sarà promosso sui canali social ufficiali dei partner. Al termine dei quattro giorni dedicati alla riscoperta dell’edificio, ci sarà un concerto offerto ai cittadini nel chiostro del palazzo.