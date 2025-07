“Strade vive”, prende il via a Bari il tour nei municipi

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli rende noto che prenderà il via martedì 15 luglio, alle ore 15, nella ex scuola Carlo Del Prete (corso Benedetto Croce 96), il tour nei cinque Municipi di presentazione di “Strade Vive”, il nuovo bando del Comune di Bari per il sostegno all’associazionismo commerciale, il rilancio dell’economia di prossimità e la valorizzazione condivisa delle aree commerciali urbane.

L’avviso, promosso nell’ambito del programma d_Bari e finanziato con 1 milione di euro, intende supportare gruppi di commercianti che intendono costituirsi in associazione per realizzare programmi condivisi di promozione e sviluppo commerciale del proprio quartiere attraverso iniziative di animazione, servizi per la clientela, interventi di miglioramento urbano e strumenti di digitalizzazione.

Per illustrare i dettagli dell’iniziativa, l’amministrazione ha organizzato un tour di presentazione del bando nei Municipi, secondo il seguente calendario:

martedì 15 luglio ore 15 – sede del Municipio II presso la Ex Scuola Carlo Del Prete (corso Benedetto Croce 96);

giovedì 17 luglio ore 16 – sede del Municipio III (via Ricchioni 1);

venerdì 18 luglio ore 15 – sede del Municipio I (via Trevisani 206);

martedì 22 luglio ore 15 – sede del Municipio IV (via Vittorio Veneto 92 a Carbonara);

mercoledì 23 luglio ore 15:30 – sede del Municipio V (piazza Bellini 1).

“Strade Vive è una misura davvero innovativa, pensata per favorire un nuovo protagonismo dei commercianti della città, in una rinnovata sinergia tra pubblico e privato – spiega l’assessore Petruzzelli – . Come promesso, abbiamo organizzato cinque incontri distribuiti in tutta la città per presentare l’iniziativa, anche grazie alla collaborazione dei Municipi e dei consiglieri comunali, in modo da diffonderne il più possibile i contenuti. Gli appuntamenti nei Municipi saranno anche l’occasione per confrontarci con i commercianti, cui il bando è rivolto, e rispondere a tutte le loro domande, ricordando che per l’intera durata del bando gli uffici saranno a disposizione per il supporto alla stesura dei progetti secondo i requisiti previsti nell’avviso. Avviso che, ci tengo a sottolinearlo, non nasce come mero finanziamento economico alle imprese, ma si propone di stimolare un cambiamento culturale basato sulla collaborazione, sulla qualità dell’offerta e sulla cura condivisa dello spazio urbano”.

Al bando “Strade Vive” possono partecipare esclusivamente associazioni costituende tra micro e piccole imprese con sede operativa nella stessa area urbana. Le associazioni devono rappresentare almeno il 51% degli operatori economici dell’area individuata (una o più vie, piazze, ecc.). L’eventuale finanziamento sarà erogato solo dopo l’avvenuta costituzione formale dell’associazione.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun progetto. I programmi candidati devono includere attività riconducibili ad almeno due dei seguenti ambiti di intervento:

Marketing e promozione dell’area commerciale

Dalla creazione di un’identità visiva condivisa (loghi, marchi, immagine coordinata) alla promozione tramite campagne pubblicitarie, social media, affissioni o eventi tematici. Sono ammesse anche attività di fidelizzazione dei clienti, come carte sconto, programmi cashback o convenzioni locali.

Servizi per i clienti e la comunità

Interventi che migliorano l’esperienza d’acquisto e il rapporto tra attività commerciali e cittadini: baby parking o aree gioco sorvegliate, spazi per l’allattamento, servizi di deposito pacchi, parcheggi convenzionati, navette, consegne condivise, o trasporti agevolati.

Qualità urbana, decoro e accessibilità

Azioni per rendere più accoglienti e vivibili le strade: illuminazione decorativa, installazioni artistiche, murales, arredo urbano, segnaletica commerciale, filodiffusione, manutenzione di aree verdi, cartellonistica inclusiva (mappe tattili, braille, ecc.).

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Soluzioni digitali a supporto del commercio locale, come la creazione di marketplace o piattaforme di promozione, installazione di wi-fi gratuito, analisi dei flussi pedonali o dei dati di vendita, strumenti per migliorare la competitività dell’offerta.

Ogni programma finanziato avrà una durata di 18 mesi.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 18 del 22 settembre.

Il bando completo, con tutti gli allegati e le modalità di candidatura, è disponibile sul sito del Comune di Bari e su www.dbari.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a stradevive@dbari.it o chiamare i numeri 080.5772673 / 2672 / 2656 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30.