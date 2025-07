Ufficiale: Verreth nuovo rinforzo per il centrocampo del Bari

Nuovo rinforzo per il centrocampo del Bari che ufficializza l’arrivo a titolo definitivo di Matthias Verreth. Il 26enne centrocampista belga ha firmato un contratto fino al giugno 2028 e sarà a disposizione di mister Fabio Caserta già dal primo giorno di ritiro a Roccaraso. Un innesto che porta tecnica, duttilità e una buona dose di esperienza internazionale alla mediana biancorossa.

Nato a Herentals il 20 febbraio 1998, Verreth è un prodotto delle giovanili del PSV Eindhoven. Con il club olandese ha compiuto l’intero percorso di crescita fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2018/19, dopo tre stagioni con la formazione Jong PSV. Successivamente ha collezionato presenze importanti nel campionato belga con il Waasland-Beveren (30 gettoni e 1 gol), vivendo anche due esperienze all’estero in prestito: prima in Danimarca con il Kolding, poi di nuovo in Olanda con l’Eindhoven.

La definitiva consacrazione è arrivata con il Willem II, nella seconda divisione belga, dove in due stagioni ha collezionato 70 presenze e messo a segno 5 reti. Nell’estate del 2023 è approdato in Italia, al Brescia, diventando subito una pedina importante per le Rondinelle con 32 presenze e 4 gol in Serie B.

Non solo club nella carriera di Verreth, che può vantare un solido percorso anche con le selezioni giovanili del Belgio: ha vestito la maglia delle Nazionali dall’U15 fino all’U21, conquistando anche un prestigioso terzo posto ai Mondiali Under 17 disputati in Cile nel 2015.

(foto ssc Bari)