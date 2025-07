Cab è il nuovo sponsor della Ssc Bari: presentata oggi la nuova maglia

La SSC Bari è lieta di annunciare l’accordo con CAB – Centro Assistenza Bollette in qualità di main sponsor per la stagione sportiva 2025/26. L’ufficializzazione della partnership è avvenuta questo pomeriggio nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove divise da gioco. CAB è un punto di riferimento nazionale nell’ambito dell’assistenza su energia e telefonia, con una rete di oltre 300 sedi operative distribuite su tutto il territorio italiano. L’azienda offre a privati, professionisti e aziende un supporto concreto per ridurre i costi delle utenze, grazie a un servizio basato su consulenza gratuita, trasparenza e tutela legale.

La partnership con la SSC Bari rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e visibilità del brand, da sempre vicino alle esigenze dei cittadini. CAB si distingue per l’approccio personalizzato alle problematiche legate a forniture di luce, gas e telefonia, offrendo attivazioni, volture, consulenze per la disdetta di contratti indesiderati e assistenza legale in caso di controversie con i gestori. Grazie alla storica collaborazione con i CAF, l’azienda agevola anche l’accesso a bonus e misure di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà. Il logo CAB comparirà sulle divise ufficiali della SSC Bari, indossate dalla prima squadra in tutte le competizioni nazionali.

foto Bari ssc