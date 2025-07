Bari “salva” dall’allerta caldo, ma salgono bollini arancioni

Le temperature tornano a salire in alcune aree del Paese e, per mercoledì 16 luglio, è prevista l’allerta bollino arancione in tre città: Firenze, Rieti e Perugia, quest’ultima già oggi al livello 2. Lo segnala il bollettino giornaliero del Ministero della Salute secondo il quale, almeno per il momento, il capoluogo pugliese è “salvo” dall’allerta caldo. Oggi, martedì 15 luglio, solo Perugia è in arancione, mentre 11 città sono segnalate con bollino giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti e Viterbo.

Domani, mercoledì 16, saliranno a tre le città con allerta arancione e saranno 12 quelle in giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Roma e Viterbo. Il caldo, però, dovrebbe allentare la presa giovedì 17 luglio, quando nessuna città sarà più in bollino arancione. Solo 9 centri resteranno in giallo (Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma), mentre in 18 città tornerà il bollino verde, segnale di condizioni meteo più stabili e sicure. Tra queste: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

foto freepik