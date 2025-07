Bari, con estate ondata di abbandoni di cani. È toccato anche a Cherìe

Insieme all’ondata di caldo che ha colpito tutta l’Italia è arrivata l’ondata di abbandoni. Prima di partire per le vacanze è ormai abitudine sbarazzarsi di qualcosa che è di intralcio alle agognate ferie. A denunciare l’ennesimo caso tramite le pagine social è il Nogez Comando Provinciale Guardie Ecozoofile.

“Dopo la mamma abbandonata con i 10 cuccioli è stata rinvenuta sul territorio una cagnolina bellissima e dolcissima, senza microchip, abituata al contatto umano. Abbiamo attivato – si legge nel post – anche per lei la procedura di prontosoccorso, verrà così visitata. La legge prevede che venga reimmessa sul territorio dopo le cure, ma per lei auspichiamo ad un futuro migliore. Chiunque voglia offrire una casa e una nuova vita alla piccola Cherìe, può contattare il numero 3294324872 Eventuali notizie utili per risalire a chi l’ha abbandonata le potete inviare in pagina, privatamente”