Caldo, Puglia da bollino rosso. I consigli del veterinario per prevenire il colpo di calore per i cani

Come affrontarlo se si ha in casa un cane o un gatto? Come prevenire il colpo di calore, il problema più temuto che può colpire il pet ad alte temperature?

A rispondere a questi dubbi è Paola Mingolla, medico veterinario della clinica Ca’ Zampa Locovet di Locorotondo. I colpi di calore rappresentano una minaccia grave per la salute degli animali durante la stagione calda e richiedono un’attenzione particolare da parte dei proprietari responsabili.

I SEGNALI DEL COLPO DI CALORE

È fondamentale riconoscere i segni precoci di un colpo di calore nei nostri animali domestici – . I sintomi possono variare leggermente da un animale all’altro, ma generalmente includono: respirazione affannosa e veloce, aumento della salivazione, gengive di colore rosso o bluastro, vomito e diarrea, letargia e debolezza, difficoltà di movimento, aumento della frequenza cardiaca. In casi gravi, un animale domestico colpito da un colpo di calore potrebbe mostrare segni di confusione, convulsioni e persino perdita di coscienza.

Ma è bene che il proprietario attivi alcune prime operazioni:

IL PRIMO SOCCORSO

La gestione immediata di un colpo di calore è fondamentale per evitare danni permanenti o addirittura la morte dell’animale domestico. Ecco cosa fare in caso di sospetto:

1 Raffreddare l’animale: Il primo passo è portare l’animale in un luogo fresco e all’ombra. Se possibile, spruzzare delicatamente l’animale con acqua fresca o avvolgerlo in un asciugamano bagnato per favorire il raffreddamento.

2 Ventilazione: Utilizzare un ventilatore o creare una corrente d’aria intorno all’animale per favorire l’evaporazione dell’acqua dalla pelle e abbassare la sua temperatura corporea.

3 Idratazione: Offrire all’animale acqua fresca e pulita per bere, ma non forzarlo a bere se non è cosciente o in grado di farlo da solo.

4 Contattare un Veterinario: Anche se l’animale sembra riprendersi, è essenziale consultare immediatamente un veterinario per valutare eventuali danni interni e fornire cure aggiuntive se necessario.

LA PREVENZIONE

La prevenzione è il modo migliore per proteggere i nostri animali domestici dai colpi di calore durante la stagione calda.

Ecco alcuni consigli per prevenire i colpi di calore:

1 Evitare l’esposizione eccessiva al sole: Limitare il tempo trascorso all’aperto durante le ore più calde della giornata e cercare di mantenere gli animali in casa o in luoghi freschi e ombreggiati.

2 Idratazione adeguata: Assicurarsi che gli animali domestici abbiano sempre accesso a una quantità sufficiente di acqua fresca e pulita, sia all’interno che all’esterno.

3 Attività fisica moderata: Evitare l’esercizio fisico intenso durante le giornate calde e programmare le passeggiate e le attività all’aperto durante le ore più fresche del giorno.

4 Attenzione alle pavimentazioni calde: Evitare di camminare con gli animali domestici su superfici calde come l’asfalto o il cemento, che possono surriscaldarsi rapidamente e bruciare le zampe.

5 Monitoraggio costante: Tenere d’occhio il comportamento e le condizioni fisiche dei propri animali domestici durante la stagione calda e agire prontamente se si notano segni di sovraffaticamento o ipertermia.