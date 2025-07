Si chiude l’edizione 2025 di Felicità Adriatica a Bari: gli ultimi due appuntamenti

Saranno una piazza di periferia e la sede centrale del Granteatrino ad ospitare gli ultimi due appuntamenti di Felicità Adriatica, il Festival programmato nell’ambito del progetto “Le due Bari 2025”, Assessorato alle Culture del Comune di Bari, Poc Metro 2014-2020, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud .

Protagonista di entrambe le serate, domani mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, sarà la compagnia teatrale altamurana Molino d’Arte che, su tutto il territorio pugliese, produce spettacoli prevalentemente rivolti a famiglie e alle nuove generazioni utilizzando il teatro d’attore e il teatro di figura. Dal 2017 Molino d’Arte fa parte di UTOPIA Teatro, un’associazione nazionale che raggruppa compagnie e festival che producono e promuovono il teatro ragazzi in Italia. Dal 2021 la compagnia è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come “Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù”.

Domani mercoledì 30 luglio, a partire dalle 20.00, in Piazzetta Eleonora nel quartiere San Pio, andrà in scena Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, liberamente tratto dal racconto originale di Robert Louis Stevenson. Al centro della storia c’è il tema del doppio a misura di bambino. Ambientato in epoca inglese a fine ottocento, si tratta di un giallo in chiave comica in cui i personaggi che ruotano attorno al protagonista cercano di venire a capo della strana situazione in cui si trova la casa del dottor Jekyll durante un oscuro esperimento. L’arrivo del misterioso signor Hyde crea scompiglio e allarme. I personaggi principali sono pupazzi, mentre i servitori sono interpretati da attori. Con Filippo Giordano, Nicola Cifarelli, Antonella Petrera, Antonello Arpaia. Età di riferimento dai 5 in su.

Giovedì 31 luglio, dalle 20.30, negli storici spazi della Casa di Pulcinella nell’Arena della Vittoria di Bari, lo spettacolo Hansel e Gretel. I due bambini, persi nel bosco in cerca di cibo, scoprono la casa della strega e cominciano a mangiare i dolci di cui è fatta. La strega li coglierà in flagranza e li catturerà. Ma lo spettacolo si discosta dalla fiaba che tutti conoscono perchè una novità porterà lo spettatore a conoscere una nuova strega con una nuova avventura con una chiave di lettura ALTRA e con un nuovo lieto fine per tutti. Lo spettacolo introduce, grazie al personaggio della strega, contenuti e spunti di riflessione sulla ricerca della propria identità, sull’inclusione, sulla diversità e sull’accoglienza. La baracca che si trasforma, gioca su cambi di scena e di luce che avvolgono ogni sequenza in una magia comica a misura di famiglia. Con Filippo Giordano, Angela Borromeo, Antonello Arpaia. Età di riferimento dai 3 in su.

“La quarta edizione del Festival Felicità Adriatica – ha dichiarato il fondatore del Granteatrino Paolo Comentale – si conferma come una straordinaria opportunità per garantire a un pubblico familiare la visione di spettacoli di qualità, spesso in prima nazionale. Teatro di figura, narrazione, musica e clown, hanno animato i teatri e le piazze della città a partire dalla sede storica del Festival: la Casa di Pulcinella nel quartiere San Girolamo. Il debutto del Festival invece si è tenuto in prima nazionale, con Un Pulcinella all’Inferno, nel teatro Abeliano. Un testo ispirato al racconto di Tommaso Fiore Un cafone all’Inferno, con i personaggi scolpiti in legno di ulivo contaminato dalla xylella dell’artista tedesco Axel Farner. Il Festival – ha concluso Comentale – si è articolato per tutto il mese di luglio fino a giungere a uno spettacolo di animazione nel quartiere periferico di San Pio, in Piazzetta Eleonora grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità di Don Gianni, parroco della chiesa di San Pio. Un mese artisticamente intenso, nel quale il Festival Felicità Adriatica ha confermato la sua capacità di emozionare in modo divertente e istruttivo un pubblico di ogni età”.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito, sino ad esaurimento posti.