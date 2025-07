L’Arte si accende tra i trulli di Alberobello, appuntamento il primo agosto

L’Arte si accende tra i trulli di Alberobello in occasione della IV edizione del Puglia Teatro Festival – Città di Alberobello 2025, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese. Fondato e diretto da Michele Ido, il festival coinvolge alcuni tra i comuni più belli e suggestivi della Regione, offrendo al pubblico un itinerario artistico tra bellezza paesaggistica e talento emergente.

Dopo tre edizioni dedicate alla recitazione e alla regia, grazie al protocollo d’intesa siglato con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, quest’anno la sezione Accademie – fortemente voluta dall’Amministrazione De Carlo – apre le porte alla danza, inaugurando una nuova collaborazione. Venerdì 1° agosto si terrà lo spettacolo dal titolo ‘La notte delle Giovani Stelle’.

A calcare le scene del palcoscenico appositamente creato in Largo Martellotta, nel cuore del Rione Monti ad Alberobello, saranno gli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dalla celebre étoile Eleonora Abbagnato. Per l’occasione, lo storico largo si trasformerà in un teatro a cielo aperto, esaltando il perfetto connubio tra patrimonio culturale e talento artistico.

Puglia Teatro Festival, Teatro dell’Opera di Roma e Comune di Alberobello, tre istituzioni unite da un obiettivo comune: promuovere i giovani talenti e offrire loro spazi inediti di visibilità e confronto con il grande pubblico. Da questa intesa è nato un filmato unico, in grado di raccontare l’incontro tra arte, territorio e rappresentazione dal vivo, in modo autentico e profondamente suggestivo.

«Questa collaborazione – dichiarano Francesco De Carlo e Valeria Sabatelli, rispettivamente Sindaco e Assessora alla Cultura del Comune di Alberobello – rappresenta un momento fondamentale per la nostra Città. Con il Puglia Teatro Festival e il Teatro dell’Opera di Roma portiamo ad Alberobello non solo la grande danza, ma anche un modello culturale replicabile, che sceglie di puntare sulle giovani promesse e sull’originalità della proposta artistica. È un orgoglio vedere la nostra Città diventare un palcoscenico di prestigio per i talenti emergenti e, chissà, un giorno poter testimoniare l’ascesa di futuri artisti internazionali. Alberobello si conferma città viva, accogliente e capace di dialogare con le più alte istituzioni culturali italiane e internazionali.»

Eleonora Abbagnato, artista di riferimento nella danza internazionale, sarà presente in platea per accompagnare e sostenere i giovani danzatori, testimoniando in prima linea l’importanza di questa esperienza artistica e professionale. Per sostenere l’iniziativa, Eleonora Abbagnato ha realizzato in questi mesi proprio ad Alberobello un video inedito che racconta lo spirito del progetto, che nasce dalla fusione tra le Arti. La natura che si fa teatro: sperimentazione, danza e bellezza si incontrano in uno scenario senza tempo, per dare vita a uno spettacolo memorabile e irripetibile.

Il Comune di Alberobello, da sempre impegnato nella promozione delle nuove generazioni di artisti, prosegue con coerenza e visione il proprio percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane, offrendo un palcoscenico prestigioso in uno dei luoghi più iconici e suggestivi del nostro Paese.

Un’occasione imperdibile per vivere l’arte in tutte le sue forme e provare quell’emozione che solo la grande danza sa suscitare.

Questa iniziativa rientra tra le attività di co-progettazione che sono state inserite nel dossier Pietramadre per la candidatura di Alberobello a Capitale italiana della Cultura 2027, con l’intento di consolidare la relazione tra la Città, la cultura e i suoi (giovani) interpreti.