Musica nei quartieri, The Bi.s.s. Band arriva a San Pio, Carbonara e San Girolamo

Nove musicisti in parata per le strade del quartiere, per concerti itineranti pieni di ritmo, allegria e coinvolgimento: sono targati The Bi.s.s. Band i tre appuntamenti di agosto della rassegna Oltremare, organizzata e promossa dall’associazione culturale Radicanto nell’ambito dell’avviso pubblico “Le due Bari 2025” del Comune di Bari – Assessorato alle Culture. Con la direzione artistica del bolognese Claudio Carboni, consigliere di gestione di SIAE, la kermesse musicale ha preso il via lo scorso 14 luglio con un fitto calendario di eventi aperti a tutta la collettività, che ha visto ben 3 prime nazionali e 2 prime regionali. Un cartellone di più di 10 appuntamenti in grado di attrarre il grande pubblico e di rappresentare un vero e proprio presidio culturale e musicale per il territorio.

Dopo gli spettacoli di luglio che hanno avuto per protagoisti BandAdriatica, Ginevra di Marco, Birkin Tree, Namritha Nori, Radicanto, Sarita e Maria Moramarco, protagonista assoluta degli appuntamenti di agosto sarà la verve viscerale di THE BI.S.S. BAND, con la sua trascinante musica dixie e balcanica, in grado di invadere pacificamente le strade delle periferie baresi con uno show mai uguale a sé stesso: si parte oggi, sabato 2 agosto alle 18 in Piazzetta Eleonora nel quartiere San Pio, si prosegue sabato 9 agosto nella Piazza Santa Maria del Fonte nel quartiere Carbonara e si finisce domenica 17 agosto nel rione San Girolamo, sul Lungomare 9 m aggio.

Tre spazi diversi e aperti della città per il ritorno delle scorribande musicali della street band pugliese che, senza alcuna distanza tra pubblico e artisti, darà forma e voce ad un repertorio che abbraccia culture musicali differenti e si presta alla partecipazione di tutta la collettività. È così, attraverso questo viaggio culturale e musicale, gratuito ed accessibile a tutti, che Oltremare si propone di diventare un appuntamento ricorrente dell’estate barese, capace di mettere in comunicazione arti e musiche allo scopo di permettere la condivisione di voci, culture, vissuti e identità. Il tutto, parlando l’unica e universale lingua della musica. Un viaggio per mare viatico e frontiera tra le culture che lo circondano, fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, di sbarchi ed approdi, arsura e memoria.