Bari, al via da questa sera il servizio porta a porta delle utenze non domestiche in centro

È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, il nuovo servizio porta a porta per le utenze non domestiche che prenderà il via stasera con il primo ritiro dei rifiuti presso circa 200 utenze su corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere Umbertino.

Nelle scorse settimane sono state consegnate 700 pattumelle/carrellati per la raccolta di tutte le frazioni disponibili: cartone, organico, plastica e metalli, secco non riciclabile, carta e vetro.

Il nuovo servizio, come da ordinanza sindacale, a partire da domani, venerdì 1 agosto, prevede nella fase sperimentale, fino al 30 settembre 2025, il seguente calendario per il ritiro: • cartone: 6 giorni su 7, escluso il martedì • organico: 7 giorni su 7, con un doppio passaggio nelle giornate di venerdì e sabato • plastica e metalli: 7 giorni su 7 • secco non riciclabile: 2 giorni su 7, il martedì e il venerdì • carta: 1 giorno su 7, il mercoledì • vetro: 7 giorni su 7.

Gli esercenti dovranno conferire i propri rifiuti in una fascia oraria che va dalle ore 21 alle 3 del giorno precedente al passaggio di raccolta. Sono previsti due calendari di raccolta, uno estivo e uno invernale (1 ottobre – 30 aprile), in funzione della minore o maggiore produzione di rifiuti dovuta all’incremento di presenze in città che caratterizza i mesi estivi.

Le utenze coinvolte sono:

• Alberghi con ristorante

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

• Mense, birrerie hamburgherie

• Bar, caffè, pasticceria

• Supermercati, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

• Plurilicenze alimentari e/o miste

• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

• Banchi di mercato generi alimentari.

Si precisa, inoltre, che il servizio PAP utenze non domestiche cosiddetto “aggiuntivo” sarà espletato nelle medesime modalità anche per le attività food presenti nelle zone costiere già servite dal servizio di raccolta porta a porta: ZSU1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San Girolamo, Fesca) e ZSU4 (Torre a Mare, San Giorgio, Sant’Anna).

“Siamo di fronte a una sfida che potremo vincere soltanto con la collaborazione e la partecipazione di tutti – spiega l’assessora all’Ambiente Elda Perlino -. Abbiamo investito risorse derivanti dall’imposta di soggiorno per affrontare in maniera strutturale un problema dovuto al passaggio di oltre un milione di persone in città. Una città che sta cambiando, che presenta nuove criticità e ha bisogno di nuove risposte, che abbiamo il dovere di dare proponendo soluzioni. Il porta a porta per le utenze non domestiche nelle zone ad alta densità è una di queste, oltre ad essere un servizio in più per le attività commerciali e un elemento di miglioramento delle esigenze anche dei cittadini residenti. In queste settimane durante la consegna dei kit per la raccolta abbiamo certamente raccolto le richieste, le critiche e le proposte dei commercianti e comprendiamo i dubbi dovuti al cambiamento delle abitudini, ma siamo pronti ad affiancare tutte le attività, in ogni momento. L’Amiu, tra l’altro, lo ha già fatto durante la fase di consegna dei materiali e continueremo a farlo. Ciò che non potremo fare è certamente accettare defezioni, perché non possiamo più permettere che qualcuno continui a conferire i propri rifiuti nei cassonetti stradali alimentando una situazione di degrado già vissuta nei mesi scorsi”.

“Spesso il servizio di raccolta porta a porta viene percepito come una difficoltà, invece è un’opportunità – prosegue l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Nel caso delle attività commerciali, l’Amiu si occuperà di ritirare i rifiuti ogni giorno, anche con doppi passaggi nelle giornate più critiche, liberando dall’incombenza di conferire presso i cassonetti il personale dell’attività. Siamo disponibili ad andare incontro alle diverse richieste ed esigenze dei commercianti, trovando soluzioni compatibili con gli spazi a disposizione man mano che il servizio procede. Da stasera prende il via una fase di start up nella quale siamo disponibili a correggere eventuali situazioni che certamente potranno essere migliorate. Quello che non possiamo più permetterci è di ritrovarci cassonetti stracolmi di rifiuti a tutte le ore del giorno in un clima di caccia alle streghe, che spesso vede proprio le attività commerciali sul banco degli imputati”.

“La Polizia locale sarà parte attiva di questo nuovo servizio, soprattutto nel rispetto di tutte quelle attività che si impegneranno ad osservare le nuove regole – commenta l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone -. Dobbiamo prenderci cura della città ed è giusto che lo facciamo tutti insieme. Siamo e saremo disponibili con tutte le attività che vorranno chiarimenti, accoglieremo segnalazioni e possibili disservizi ma saremo fermi nel rispetto delle regole, soprattutto per chi pensa di poter continuare arbitrariamente a utilizzare i cassonetti a tutte le ore del giorno e della notte come una discarica”.

“Amiu Puglia mette in atto servizi aggiuntivi – sottolinea la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro – facendo un ulteriore passo in avanti per garantire un servizio sempre più performante per Bari. Sono state scelte aree particolarmente frequentate, di grande impatto turistico e ad alta densità, con la presenza di numerosissime attività legate al food, quindi aree che hanno sempre presentato importanti criticità. Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché una raccolta puntuale e dedicata per le utenze food non c’era mai stata. Il nuovo impegno di Amiu Puglia testimonia dunque un’attenzione crescente verso i bisogni della città, che sono in continua evoluzione e che necessitano di soluzioni che concilino le attività imprenditoriali, la vivibilità e il decoro urbano. La soluzione individuata, frutto di un capillare confronto con i ristoratori e gli operatori del settore food, permetterà un nuovo approccio e una selezione dei rifiuti che consentirà la crescita della raccolta differenziata, con benefici che, ne siamo certi, non tarderanno ad arrivare. Tra questi, annoveriamo certamente un massiccio alleggerimento della pressione sui contenitori stradali che resteranno esclusivamente a disposizione delle utenze domestiche. In questa prima e delicata fase, Amiu Puglia resterà accanto alle attività commerciali, per garantire un approccio mirato e consapevole alla nuova modalità”.

“Questo nuovo progetto testimonia la volontà di Bari di investire davvero sul futuro della città e sulla qualità della vita dei suoi cittadini – conclude il vicedirettore generale Conai Fabio Costarella -. Come Conai siamo orgogliosi di affiancare l’Amministrazione in un percorso che dimostra come la sostenibilità non sia uno slogan ma un impegno concreto. Migliorare la raccolta differenziata, anche nelle aree più centrali e complesse, significa prendersi cura del territorio, valorizzare il decoro urbano e costruire insieme un modello di economia circolare che dia benefici reali alla comunità”.