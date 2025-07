Bari, orti urbani sulla rotatoria di via Amendola: affidata l’area

Orti urbani sulla rotatoria di via Amendola. È di questa mattina la pubblicazione sull’albo pretorio della determina con cui il Municipio II ha concesso alla Esecuzione verde A.r.l., su richiesta della stessa, la manutenzione della rotatoria in via Amendola, situata all’intersezione con via Conte Giusso e Strada Statale 100. L’affidamento, della durata di tre anni, prevede la realizzazione di orti urbani con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici del territorio, secondo le prescrizioni inserite nel Regolamento di affidamento di aree a verde appartenenti al patrimonio comunale.

Nell’ambito dell’affidamento, l’amministrazione comunale darà a Esecuzione verde A.r.l. la possibilità di pubblicizzare l’iniziativa attraverso il posizionamento di due targhe all’interno della rotatoria. “Siamo molto felici dell’iniziativa di Esecuzione verde, che ringrazio di cuore, per due motivi essenziali – commenta l’assessore al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino -: innanzitutto perché, per noi, ogni angolo della città più verde assume un valore enorme in termini di qualità ambientale, di contrasto ai cambiamenti climatici e di bellezza più in generale, e poi per ciò che rappresenta il gesto in sé. L’adozione da parte di un privato di un’area pubblica è un segno di cura, di attenzione e di amore per il verde e il territorio urbano, il che dimostra quanto le politiche messe in campo dall’amministrazione comunale, volte alla partecipazione dei cittadini alla gestione delle aree pubbliche e all’incremento di quelle verdi, sono condivise dalla cittadinanza”.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’affidamento a Esecuzione Verde della rotatoria tra via Amendola, via Conte Giusso e la Strada Statale 100, nel territorio del Municipio II – aggiunge la presidente del Municipio II Alessandra Lopez -. Un intervento che si inserisce pienamente nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla nostra Costituzione, che valorizza l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nel prendersi cura dei beni comuni. L’affidamento dimostra concretamente come, in alternativa a risorse pubbliche limitate e a priorità amministrative diversificate, la collaborazione tra pubblico e privato sociale possa generare valore, bellezza e cura diffusa per i luoghi che abitiamo ogni giorno. Questa iniziativa concretizza numerosi obiettivi condivisi dall’amministrazione comunale e municipale, di cui ringrazio gli uffici e il direttore. Interventi come questo ci ricordano che la manutenzione e la valorizzazione degli spazi urbani non sono solo una questione estetica ma diventano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita, promuovere il benessere collettivo e generare armonia. Un luogo curato è un luogo che ci restituisce bellezza, senso di appartenenza e fiducia reciproca, per questo mi auguro che seguano tante altre azioni del genere”.

Il Comune di Bari procederà al controllo dell’area affidata affinché sia assicurato il rispetto delle prescrizioni della concessione. Sarà ovviamente vietata qualsiasi attività che contrasti con le ragioni stesse dell’affidamento dell’area: qualora venga rilevata un’alterazione dei luoghi, l’amministrazione comunale assegnerà un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza e inadempienza, la convenzione sarà dichiarata nulla. Il Municipio II potrà disporre la decadenza del provvedimento, senza indennizzo e previa diffida, nel caso in cui l’affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, nonché alle prescrizioni del suddetto provvedimento affidamento. Il Comune, infine, non assume alcuna responsabilità per i danni cagionati a persone e/o cose nell’ambito della gestione dell’area verde affidata, mentre l’affidatario assumerà su di sé ogni responsabilità per i danni cagionati a persone e/o cose imputabili a difetti e/o negligenze durante le attività di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde, nonché di gestione della stessa.

Foto repertorio