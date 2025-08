Tentano assalto a furgone portavalori nel Foggiano, caccia al commando

Potrebbe essere molto più ampio il commando di malviventi che ha tentato l’assalto al furgone portavalori partito da Bari e diretto nella zona di Manfredonia nel Foggiano. Il commando che ha materialmente posizionato auto di traverso lungo la carreggiata ed esploso colpi di fucile contro il blindato è fuggito, con ogni probabilità, nelle campagne circostanti dove, non è escluso, ci fossero complici in attesa a bordo di altri mezzi. Prima di fuggire, hanno dato fuoco all’auto con cui sono giunti sul luogo del tentato assalto. Il blindato trasportava denaro. I due vigilantes a bordo del mezzo non sono stati feriti. Sul posto per accertamenti e indagini sono presenti i carabinieri.