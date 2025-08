Bari, controlli in stazione nel weekend: identificate oltre 300 persone

Weekend di esodo, occhi puntati sulle stazioni. La Polizia Ferroviaria di Bari ha intensificato i controlli nelle aree ferroviarie cittadine nell’ambito dell’operazione nazionale “Viaggiare Sicuri”, mirata a garantire la sicurezza dei passeggeri e a prevenire reati e comportamenti illeciti, soprattutto nei giorni di maggior affluenza.

Gli agenti del reparto operativo di Bari Centrale, supportati dalle unità cinofile della Questura, hanno presidiato la stazione centrale e gli snodi ferroviari delle Ferrovie del Sud Est, delle Appulo Lucane e della Ferrotramviaria Nord Barese. La sorveglianza è stata estesa anche alle aree di attesa, ai sottopassaggi, ai punti ristoro e ai convogli in transito, dove sono stati effettuati controlli anche con l’ausilio di metal detector.

Nel corso dell’attività sono stati verificati quattro depositi bagagli e identificate complessivamente 327 persone. Un cittadino è stato denunciato a piede libero per reati legati all’immigrazione. Il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni rientra in una strategia più ampia di prevenzione, soprattutto in un periodo delicato come quello estivo, in cui i flussi di viaggiatori si intensificano notevolmente.

Foto repertorio