Bari, controlli sulla sicurezza sui treni: 327 persone identificate

Lo scorso fine settimana, la Polizia Ferroviaria di Bari ha svolto un’intensa attività di controllo nell’ambito dell’operazione “Viaggiare Sicuri”, finalizzata a garantire la sicurezza dei viaggiatori e a prevenire comportamenti illeciti in ambito ferroviario, soprattutto in concomitanza con l’aumento dei flussi dei viaggiatori nel periodo estivo.

Il personale del Reparto Operativo di Bari Centrale, coadiuvato da Unità Cinofile della Questura di Bari, ha presidiato la stazione centrale di Bari e gli scali ferroviari delle Ferrovie del Sud Est, Appulo Lucane e Ferrotramviaria Nord Barese, con una presenza rafforzata di operatori.

Durante i servizi, sono stati sottoposti a verifica 4 depositi bagagli e sono state identificate 327 persone; un uomo è stato indagato in stato di libertà per reati in materia di immigrazione.

Le operazioni hanno interessato anche le aree di attesa, i sottopassaggi, i luoghi di ristoro e le zone limitrofe agli scali ferroviari, oltre ai convogli in transito, dove sono stati effettuati controlli a bordo con l’ausilio di metal detector.

La Polizia Ferroviaria rinnova il proprio impegno quotidiano per garantire un viaggio sicuro a tutti i cittadini, intensificando i servizi di prevenzione soprattutto nei periodi di maggior affluenza. “Viaggiare Sicuri” è uno strumento fondamentale di presidio del territorio, volto a rafforzare la sicurezza percepita da utenti e operatori del trasporto ferroviario.